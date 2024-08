27. august 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia ŠOK počas dovolenky v Egypte: Delegát Čechom oznámil, že pre nich NEMAJÚ lietadlo Oddych na vytúženej dovolenke sa v momente zmenil na chaos. Česi si vypočuli niečo, čo nechce zažiť žiadny turista.

Do redakcie tn.cz sa ozval pán Peter, ktorý bol na dovolenke v Egypte s CK Blue Style. Vo štvrtok ho v Hurghade prekvapila nepríjemná správa.

Náhradné riešenia

„Kontaktoval nás delegát Blue Style s tým, že majú chybu v rezervácii a konkrétne nám namiesto toho ponúka let do Brna. Vôbec sme nevedeli, o čo ide,“ začal svoje rozprávanie Peter.

Prekvapený Čech sa rozhodol skontaktovať s ďalšími klientmi cestovnej kancelárie. „Dozvedeli sme sa, že Blue Style objednal lietadlo v Smartwings, ale Smartwings neobjednalo ten let. Keby išlo o pár ľudí. Ale čo sme pochopili, tak išlo o celé lietadlo,“ vraví.

Ako prvú možnosť im ponúkli let do Brna, odkiaľ by museli ísť do Prahy autobusom. Potom sa mala cestovná kancelária pohrávať s možnosťou, že by dovolenkárom predĺžila pobyt. Vraví, že boli poriadne vystresovaní.

Došlo k nedorozumeniu?

Na druhý deň však bolo zase všetko inak. Ozval sa im totiž delegát. „Zabudnite na to, všetko je v pôvodnom znení, nič sa rušiť nebude,“ oznámil im. „Hovoríme, čo je to za šialený zmätok, že Smartwings zrazu lietadlo má? Kým nebudem mať večer v ruke letenky, tak neverím, že sa to udeje,“ pokračuje Peter. Našťastie, letenky napokon dostal.

Pre tn.cz hovorkyňa CK Blue Style Lucia Bukovanská povedala, že zrušenie letu nikdy nehrozilo. Podľa nej mohlo ísť o nedorozumenie medzi klientom a delegátom, ktorý je rodený Egypťan.

„Let nebol zrušený. Klientom sme ponúkali možnosť predĺžiť si zdarma dovolenku o deň až dva. Dôvodom bola chyba rezervačného systému, z ktorého sa vymazalo niekoľko rezervácií na spiatočný let,“ dodala.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk