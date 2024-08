26. august 2024 Zo zahraničia ZÁBERY ako z hororu: V obytnej budove na predmestí Londýna vypukol OBROVSKÝ požiar V obytnej budove na predmestí Londýna vyčíňa rozsiahly požiar.

Rozsiahly požiar vypukol v noci na pondelok v obytnej budove na východnom predmestí Londýna. S plameňmi tam bojuje viac než 200 hasičov a vyše 40 hasičských áut. Evakuovaných bolo vyše sto ľudí. Na mieste lekársky ošetrili štyroch ľudí, pričom dvoch previezli do nemocnice. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a stanice Sky News.

Evakuovali stovku ľudí

Hasiči a záchranári boli k požiaru v meste Dagenham na predmestí Londýna privolaní krátko pred 03.00 h miestneho času (04.00 h SELČ). Plamene zachvátili celú budovu vrátane lešenia aj strechy.

Z budovy, v ktorej sa nachádzajú obytné ale aj obchodné priestory, evakuovali vyše 100 ľudí vrátane detí. Na mieste však stále prebiehajú rozsiahle pátracie aj záchranné práce.

Londýnska záchranná služba priamo na mieste ošetrila štyri osoby, zatiaľ čo dve boli prevezené do nemocnice.

Varovanie úradov

Príčina požiaru dosiaľ nie je známa. Londýnsky hasičský zbor medzičasom informoval, že budova mala množstvo problémov týkajúcich sa požiarnej bezpečnosti. Podľa úradných dokumentov z vlaňajšieho roka má „nevyhovujúce“ obloženie. Momentálne na budove podľa zistení Sky News prebiehali práce na odstránenie tohto obkladu na piatom a šiestom poschodí a preto tam bolo aj lešenie.

V okolí požiaru sa šíri aj hustý dym a úrady miestnym obyvateľom odporúčajú, aby neotvárali dvere ani okná.

A large number of Firefighters (believe 40 appliances and over 200 firefighters) from @LondonFire are currently dealing with a fire in a high-rise property in Freshwater Road, Dagenham.



Video Credits unknown. pic.twitter.com/k06oEHHI4G — The Secret Firefighter UK (@TheSecretFF999) August 26, 2024

Over 250 Firefighters from @LondonFire have been called to tackle a well-developed blaze at a Block of Flats covered in Cladding in east London they are being supported by @metpoliceuk and @LAS_HART pic.twitter.com/1gKtyzR3AD — UK News in Pictures(@UKNIP247) (@uknip247) August 26, 2024

"The building has a number of fire safety issues known to London Fire Brigade” - Cmdr Roe (via BBC)#Grenfell was 7 yrs ago#Dagenham pic.twitter.com/H0emKVQnlu pic.twitter.com/VXmhr7qEg0 — Jerry Hicks (@JerryHicksUnite) August 26, 2024

Zdroj: TASR