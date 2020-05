29. máj 2020 Krimi ŠOK pre mamu nezvestnej Slovenky: Dcéra sa jej ozvala po 19 rokoch!

Ide o najdlhšie nezvestnú osobu, ktorá sa stratila ako neplnoletá. V spolupráci s políciou v Španielsku sa pripravuje jej návrat na Slovensko.

Silvia Záhradníková sa stratila v roku 2001, keď ako 16-ročná bez dokladov odišla z domu v obci Húl v okrese Nové Zámky s priateľom. Ozvať sa jej mala po roku zmiznutia, keď jej dcéra oznámila, že žije v Žiari nad Hronom. Odvtedy sa pod ňou prepadla zem. Ide o aktuálne najdlhšie nezvestnú osobu, ktorá sa stratila ako neplnoletá.

Ozvala sa po dlhých rokoch

Situácia sa však len nedávno, po dlhých rokoch, zmenila. Polícia totiž získala o Silvii Záhradníkovej nové informácie. Nezvestná sa mala v marci 2020 telefonicky ohlásiť svojej matke. Tá to oznámila na linke 158.

Nezvestná sa má zdržiavať v Španielsku. Polícii sa ozvala na sociálnej sieti aj tretia osoba s ďalšími informáciami. Identitu dnes už 35-ročnej Záhradníkovej majú preveriť zahraniční partneri polície v Španielsku.

„Matka nezvestnej osoby sa vyjadrila, že je presvedčená o tom, že hlas v telefóne, ktorý ju pred časom kontaktoval, patrí jej dcére,“ opísala polícia. Identitu nezvestnej majú dokazovať podľa matky aj dve zaslané fotografie, ktoré z diaľky zachytávajú dospelú ženu.

Chystá sa domov

Policajti už údajnú Silviu Záhradníkovú telefonicky kontaktovali. Poskytli jej všetky relevantné informácie, ktoré by mohli viesť k zrušeniu pátrania.

„Nateraz, z neznámych dôvodov, odmietla možnosť ísť osobne na najbližší policajný útvar v Španielsku, kde by sa mala nachádzať, čím by došlo k overeniu jej totožnosti a stiahnutiu pátrania. Policajný zbor medzitým kontaktoval svojho zahraničného partnera v Španielsku so žiadosťou o vykonanie previerky osoby,“ vysvetlila polícia.

Ako informuje portál Čas.sk, momentálne sa pripravujú Silviine doklady, aby sa mohla vrátiť domov.

„Nechcela do telefónu nič povedať, ale odvtedy sme v kontakte, aj fotky poslala. Podľa mňa sa jej niečo stalo, veď ako mohla tak dlho žiť bez dokladov a dostať sa až do Španielska? Ale všetko je dobré a povie mi, keď konečne príde a objímem ju,“ uviedla pre Čas.sk Silviina šťastná mama Božena, ktorá má ešte ďalšie dve deti.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR