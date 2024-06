17. jún 2024 Rastislav Búgel Politika ŠOKUJÚCA spoveď Čaputovej: Takmer ODMIETLA stať sa prezidentkou! Dcére našli NÁDOR na mozgu Toto nikto ani len netušil! Týždeň pred inauguráciou Zuzana Čaputová zvažovala, či sa vôbec ujme funkcie.

15. júna sa po piatich rokoch vymenili prezidenti. V paláci Zuzanu Čaputovú nahradil Peter Pellegrini. Ako sa ukázalo, hoci bola prezidentka počas funkčného obdobia ustavične na očiach, súkromie si mimoriadne strážila.

Zdrvujúca správa

V najnovšej knihe Nestratiť sa sama sebe sa v rozhovoroch s českým novinárom Erikom Taberym podelila o šokujúce odhalenie.

Pred piatimi rokmi sa totiž mohlo stať, že Čaputová by do funkcie prezidentky nenastúpila!

Keď celé Slovensko riešilo jej inauguráciu, ona si vypočula správu, ktorá ju ako matku mimoriadne zasiahla. Jej v tom čase 18-ročná dcéra Lea počas telesnej výchovy zle doskočila. Keďže sa stále necítila dobre, Zuzana Čaputová ju podvečer zobrala k neurologičke. Ako píše Denník N, išla s nimi aj ešte len 15-ročná Emma, ktorá mávala časté migrény.

Týždeň pred inauguráciou prišiel šok. Dozvedela sa hrozivú správu o Emme, ktorá s nimi išla len pre istotu. "Staršia dcéra bola v poriadku. Mladšej dcére však našli nádor na mozgu,“ prezrádza bývalá prezidentka.

„Bola to veľká emocionálna strela do najslabšieho miesta, ktoré mám, a tým sú moje deti. Alebo presnejšie do najsilnejšieho miesta,“ priznala.

Takmer odmietla nastúpiť do úradu

„Pamätám si cestu domov v aute, pretože Emmka mala slzy v očiach. Pýtala sa ma: ‚Mami, čo sa deje?‘ A ja som sa snažila… Nepovedala som jej rovno, že ide o nádor, ale tak optimisticky som jej povedala, že ešte budú nejaké vyšetrenia," spomína Čaputová.

Šok bol obrovský, no verejnosť nič netušila. „Spomínam si, že pre tú šialenú vnútornú bolesť a strach, ktoré som nemohla vyjadriť, som si hlboko vrývala nechty do rúk, aby som ju cítila. Nemohla som tú bolesť naplno prežiť,“ prezradila v najnovšej knihe.

Hneď prvý večer sa rodina od lekárky prognózu nedozvedela. Budúcej prezidentke ani nevedela povedať, či bude možné jej dcérku operovať. „Nepovedali mi to pred dcérou, tak som sa držala, aby som neplakala, snažila som sa mať úsmev na tvári, ale ona pochopila, že sa niečo deje. Viezli sme sa domov, svojím spôsobom do neznáma, čo teraz vlastne bude,“ spomína Čaputová, ktorá nasledujúce dni zvažovala, že do funkcie hlavy štátu nenastúpi. Všetko preto, aby mohla byť nablízku svojej milovanej dcére.

„Bola som pripravená, že nezložím prezidentský sľub a budem s ňou, keď to bude potrebné. Vôbec som netušila, čo sa bude diať. Čakala ma jedna obrovská zmena a do toho prišlo týždeň predtým niečo úplne iné,“ priznáva.

Nikdy tak zúfalo neplakala

Na druhý deň sa vybrali do nemocnice. Pripravení boli onkológovia aj neurochirurgovia: "Už to, že mi ráno zavolali, príďte do nemocnice, zasadlo konzílium, ma dostalo, vtedy som sa zosypala. Emmka bola v škole, nikdy v živote som tak zúfalo neplakala.“

Prvotné zistenia hovorili, že nádor bude operovateľný. Emma však musela rýchlo podstúpiť ďalšie vyšetrenia. Pred Zuzanou Čaputovou stálo vážne rozhodnutie. „Nevedela som si predstaviť, že by som mala byť dvadsaťštyri hodín matkou, ktorú jej dcéra potrebuje, a súčasne byť dvadsaťštyri hodín prezidentkou. Inaugurácia mala byť o sedem dní. A oni, že zatiaľ nemám nič rušiť,“ vraví. O tom, aby to „nezabalila“ sa ju snažili presvedčiť aj jej blízke spolupracovníčky.

Keď nález potvrdili, prezradili to aj Emme. Čakali ju kontroly a zisťovanie, čo bude ďalej: „Či moja dcéra zomrie alebo prežije.“

Ako to pokračovalo ďalej a čo priznala samotná Emma? Dozviete sa to na ďalšej strane!

Zdroj: Dnes24.sk