14. september 2020 Milan Hanzel Správy Zo zahraničia Špekulácie sa potvrdili: Putinovho kritika otrávili týmto jedom!

Nemecká vláda uviedla, že vodca ruskej opozície Alexej Navaľnyj bol otrávený nervovoparalytickou látkou novičok.

Zdroj: TASR/AP

Laboratóriá vo Francúzsku a vo Švédsku nezávisle od seba potvrdili zistenia nemeckých expertov,

Žiadajú reakciu

V súvislosti s týmito zisteniami nemecká vláda opäť adresovala Rusku výzvu, aby vysvetlilo incident s Navaľným. Berlín dodal, že pokiaľ ide o ďalší postup v kauze súvisiacej s Navaľným, Nemecko je v úzkom kontakte s ďalšími európskymi partnermi.

Steffen Seibert, hovorca nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, vo svojom vyhlásení v Berlíne v pondelok uviedol, že Nemecko požiadalo Francúzsko a Švédsko o nezávislé preskúmanie dôkazov (o otrávení Navaľného novičkom) získaných Nemeckom na základe nových odberov urobených Navaľnému v Berlíne, kde sa momentálne lieči.

„Výsledky tohto preskúmania v špecializovaných laboratóriách vo Francúzsku a vo Švédsku sú teraz k dispozícii a potvrdzujú nemecké dôkazy (o otrave látkou novičok),“ uviedol Seibert.

O akú látku ide?

Táto látka bola použitá aj v roku 2018 pri útoku na bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru. Navaľného spojenci poukazujú na to, že použitie tejto vojenskej nervovej látky naznačuje, že zodpovednosť môže niesť len Rusko. Moskva však akékoľvek zapojenie do tohto činu odmieta. Z analýzy inštitútu nemeckej armády pre farmakológiu a toxikológiu so sídlom v Mníchove vyplýva, že Navaľnyj bol otrávený novým typom látky novičok, ktorú svet doteraz nepoznal.

Je smrteľnejší

Ako napísal minulý týždeň nemecký týždenník Die Zeit, nový variant novičku je ešte smrteľnejší než jeho predošlé verzie a údajne pôsobí pomalšie. Zvyšky tejto látky sa našli na Navaľného rukách a na hrdle fľaše, z ktorej pil. Nemeckí odborníci sú presvedčení, že akciu s použitím takéhoto smrtiaceho a komplexného jedu mohli vykonať jedine tajné služby.

Záhada pri výrobe

Už samotná existencia nového variantu novičku totiž podľa nich vylučuje, že by ho bol použil na vlastnú päsť niektorí z ruských oligarchov. Na výrobu tohto dvojzložkového jedu je totiž potrebné špeciálne laboratórium a jeho použitie navyše bežní kriminálnici neovládajú.

Je v nemocnici

Navaľnyj je momentálne hospitalizovaný v súkromnej nemocnici Charité v Berlíne. Do nemeckého hlavného mesta ho previezli letecky 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk. V Omsku ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla po tom, ako mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno.

Nemeckí experti veria, že Navaľnyj prežil iba vďaka rýchlej reakcii pilotov lietadla, ktorí urgentne pristáli v Omsku, a vďaka tamojším lekárom, ktorí mu ako protijed (antidotum) injekčne podali atropín.

Zdroj: TASR