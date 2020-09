4. september 2020 Milan Hanzel Magazín Speváčka Hana Zagorová má COVID-19: Horúčky ju zahnali až do nemocnice! FOTO

Obavy sa naplnili. Populárna speváčka Hana Zagorová je aktuálne hospitalizovaná v nemocnici kvôli vysokým teplotám. Môže za to koronavírus!

Rovnako pozitívny test na ochorenie COVID-19 má aj jej slovenský manžel Štefan Margita, ktorý je v domácej karanténe. Informáciu o tom, že spevácka diva z Česka má koronavírus priniesol portál blesk.cz.

Potvrdili to sami

Keďže sa v Česku rozšírili dohady o tom, či sú manželia „nakazení“, nakoniec to na pravú mieru uviedla samotná Hana Zagorová na svojom oficiálnom webe – zagorovahana.cz.

„Naši milí, nechceli sme vás zaťažovať našimi starosťami. áno, obidvom nám vyšli pozitívne testy na COVID. Štefan je v domácej karanténe a Hanka z dôvodu vysokých teplôt v nemocnici. Verte, robíme, čo môžeme a čoskoro sa s vami uvidíme,“ znie odkaz na spomínanom webe.

Slová Štefana

Rovnaký text stojí aj na oficiálnom instagramovom účte 64-ročného Štefana Margitu. Ten akurát pridal to, že je v domácej liečbe a dodal: „Radšej to píšeme my, ako by ste sa to mali dozvedieť s nafúknutých špekuláciách.“

Oslavuje narodeniny

Zaujímavé je, že Hana Zagorová má v nedeľu narodeniny, kedy oslávi 74. rokov. Inak, je majiteľkou devätnástich platinových a zlatých platní, ktorých sa predalo viac ako desať miliónov. Jej manžel je známy tenorista.

