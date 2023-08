Zdroj: Unsplash.com Spodné prádlo a fitko? Ženy sa na internete začali vo veľkom priznávať, že cvičia BEZ! Rozporuplné reakcie vyvolalo veľké priznanie mnohých žien. Prezradili, že vo fitnescentre cvičia bez nohavičiek. 26. august 2023 TOS Lifestyle

Všetko sa to začalo podcastom, v ktorom sa rozprávali dve americké fitnes influencerky, Laura Henshaw a Steph Claire-Smith. Zrazu padla otázka na nohavičky vo fitnescentre. Aj keď obidve influencerky potvrdili, že spodné prádlo nosia, Steph uviedla, že pozná ženy, ktoré chodia „naostro“.

A tak sa strhla debata okolo výhod a nevýhod, pričom neskôr Laura zverejnila túto časť konverzácie na svojom Instagrame a v tom momente táto otázka zobrala internet útokom.

„Spodná bielizeň bola vyrobená z nejakého dôvodu,“ napísala jedna z komentujúcich. „Nenapadá mi nič strašidelnejšie, ako chlapi v posilňovni, ktorí vedia, že nemám nohavičky,“ poznamenala ďalšia. A väčšina komentujúcich sa zhodla v tom, že spodné prádlo rozhodne do fitnescentra patrí.

Začali priznania

Až kým na scénu nevstúpila ďalšia influencerka Ellie Gonsalves s vyše milióna sledujúcimi. „Ja nenosím! Je to oveľa pohodlnejšie,“ pridala sa do diskusie, pričom uviedla, že jej to poradila Khloe Kardashian, hviezda reality šou, ktorú dnes pozná snáď každá Američanka.

„Bez nohavičiek… Legíny si periem po každom tréningu.“ „Cvičím bez spodného prádla už desať rokov, nechajte dámy dýchať.“ "Vždy bez, je to oveľa pohodlnejšie.“ Začali sa vo veľkom priznávať mnohé ďalšie užívateľky na Instagrame.

Rozporuplné reakcie

Nie všetci sú však z nových zistení nadšení. „Dúfajme, že po sebe čistia stroje,“ okomentovala jedna z nich. „Časom možno pochopia, že spodné prádlo absorbuje vlhkosť. V opačnom prípade to bude vidno. A verte mi, muži si to všimnú,“ napísal ďalší.

„Kardashianka rada zanecháva slimačiu stopu na strojoch a ostatné sa opičia? Bez ďalšieho komentára,“ pritvrdil ďalší.

„Väčšina funkčných legín je vyrobených tak, aby sa pod nimi nenosilo spodné prádlo,“ znie komentár z iného tábora názorov, ktorý je však rozhodne menej početný.

Titulné foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk