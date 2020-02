21. február 2020 Správy Zo Slovenska SPOJILI NÁS: Slováci zaplnili námestia, pripomínajú si dva roky od vraždy Jána a Martiny

Zhromaždenie má motto s názvom Za Jána, za Martinu a za slušnú krajinu.

MINÚTA PO MINÚTE:

18:39

Zhromaždenie Za slušné Slovensko sa oficiálne skončilo.

Z davu sa ozýva: „Ďakujeme!“

18:35

Zimomriavky po celom tele. Juraj Benetin svojim basovým hlasom spieva slovenskú hymnu. Na pódium prichádzajú aj všetci rečníci.

Ľudia počas hymny držia v rukách mobilné telefóny a svietia nimi.

18:32

Opäť sa prihovárajú organizátori. Hovoria o požiadavkách, ktoré od vzniku iniciatívy deklarovali.

Vyzývajú ľudí, aby 29. februára prišli voliť.

„Nech akokoľvek voľby dopadnú, nikdy nesmieme zabudnúť na Jána a Martinu,” uzatvárajú organizátori.

18:30

„Žijeme v slobodnej krajine, ale žijeme neslobodne, lebo sme obkľúčení politikmi. Používajme cit a rovné veci s láskou,“ vraví Poláková.

18:28

„Masaryk povedal, svedomie a Boh je jedno a to isté. Ak máš svedomie, máš Boha, ak máš Boha, tak nikdy nie si sám,“ hovorí Huba.

18:25

Na Námestí slobody sa prihovárajú herci Martin Huba a Rebeka Poláková .„Dovoľte, aby sme vás pozdravili, bratislavská bublina. Aby sme pozdravili bratislavskú bublinu v Michalovciach a dalších mestách,” Huba si robí žarty z premiéra Petra Pellegriniho dav na to reaguje smiechom a potleskom.

18:22

„Stoja tu tí, ktorí vedia, že s frázami sa dajú vyhrať voľby, ale nie zmeniť Slovensko,” uzatvára Mach svoje vystúpenie.

Prečítajte si reportáž z Nitry.

18:17

Marek Mach z iniciatívy Mladí proti fašizmu: „Sú pripravení rozbiť našu spoločnosť. Označovať nás za zdegenerovaných,“

A pripomína kauzu Milana Mazureka z ĽSNS, ktorý s kumpánmi hádzal kamene na zahalené ženy s deťmi v kočíkoch.

18:16

Jozef Vozár hovorí, že je z rodiny, kde mama je Rómka a otec „gádžo“. Opisuje, s akou diskrimináciou sa stretávajú Rómovia na Slovensku.

„V živote si nevyberáme, kde sa narodíme, farbu pleti, ani koho budeme ľúbiť. Preto by sme sa nemali hanbiť za žiadnu z týchto vecí,” vraví.

18:10

Zhromaždenie v Banskej Bystrici sa blíži ku koncu. V závere zaznela štátna hymna a ľudia sa pokojne rozchádzajú. Niektorí ešte zapálili sviečky pod pódiom.

Dav sa na záver modlil s kazateľom Benjaminom Uhrinom:

„Ďakujeme za život Martiny a Jana. Za životy stoviek tisíc mladých aj starších ľudí, ktorí boli pripravení bojovať, obetovať a vzdávať sa seba pre dobro druhých, pre spravodlivosť a pre pravdu. Chceli by sme vzhliadať k tebe, dobrý Bože, prosiť o nádej, o vieru, o lásku – aby si to dielo zmeny začínal vo mne, v nás. Aby sme boli pripravení byt nástrojom zmeny, nie ukazujúc prstom všetkých naokolo, ale prosia o tu zmenu v mojom srdci.”

18:09

V Bratislave vystupujú zdravotné sestry, vedci, učitelia, ochranári, zástupcovia zahraničných Slovákov, cudzincov a vravia o problémoch, ktorým čelia. Vyzývajú na účasť vo voľbách.

18:05

V Košiciach prečítali list od Jozefa Kuciaka:

„Zobrali nám našich anjelov. Zoznam káuz sa prepáčiť nedá. My nezabudneme. Prepojenia, ktoré sa odhaľujú, sú neuspokojivé. Stačí aby sme nehľadali pravdu a boli ticho. Túžba Jána a Martiny narazila na túžbu po moci a peniazoch. Už nikdy ich neobjímeme, ale vždy budeme bojovať za zachovanie ich odkazu. Nič nám ich už nevráti.“

18:04

Vladimír Crmoman zo Slovenskej komory učiteľov: „Stovky miliónov sa rozdali medzi ‚našich ľudí‘ a školám ostali len omrvinky,“ Vyzýva ľudí, aby išli 29. februára voliť.

18:01

V Nitre je asi 200 ľudí.

18:00

Bratislava: Novinárov na pódiu vystriedali zástupcovia Spojenej občianskej iniciatívy.

„Voľte odborníkov, ktorí budú chcieť riešiť zlý stav zdravotníctva,” hovorí zástupkyňa zdravotníkov a kritizuje vládu za nové opatrenia.

17:59

“Dva roky a stojíme tu znova. Lebo ešte sme nedokončili to, čo chceli Jano a Martina,” hovorí v Prešove vedec Pavol Čekan.

17:58

Študenti Viktória a Filip v Poprade: „Nech je nám smrť týchto mladých ľudí mementom, že demokracia nie je samozrejmosť. Našim odkazom je nezabudnúť.“

V Bratislave je podľa odhadov organizátorov približne 8-tisíc ľudí. V Košiciach je odhadom 1200 ľudí.

17:55

„Mali svojich ľudí na generálnej prokuratúre, sudcov, opičku Jankovskú. Budeme sledovať kauzy ďalej, ani Ján Kuciak by to tak nenechal,” vraví Tódová v Bratislave.

17:53

V BB hovorí rečníčka o zodpovednosti koalície Smer, SNS a Most- Hid za stav spoločnosti. Dav kričí: „Hanba!“

17:51

Na pódium v BA prišli aj novinári Monika Tódová, Adam Valček, Zuzana Petková a Xénia Makarova.

Tódová na pódiu spomína viaceré kauzy a ľudia nahnevane pískajú a kričia.

17:50

V Banskej Bystrici je odhadom 600 ľudí. K zúčastneným sa prihovárali aj dvaja mladí študenti. „Nezabudnime na Jana a Martinu“, a vyzývajú aj k občianskej zodpovednosti a k účasti na voľbách. „Nebojme sa, lebo strach nám zabraňuje byť lepšou krajinou.” povedali.

17:44

Na pódium v Bratislave vystúpili slovenskí raperi Tono S. a Vec. Spomínajú na Nežnú revolúciu a pád totality.

17:43

Zbor Vesna v Bratislave na Námestí Slobody spieva hymnickú pieseň Aká si mi krásna. Námestie sa naplnilo.

17:40

Slova sa ujal Jakub Kratochvíl. „Celé Slovensko čaká na zmenu. Od Novej Sedlice až po Záhorskú Ves."

17:38

„Odkaz slušných námestí nie je len politický, ale je aj o občianskej spoločnosti. Za slušné Slovensko nikdy nebolo len o Bratislave, ale o celom Slovensku," hovorí Eva Lavríková zo Za slušné Slovensko.

17:29

„Vláda je prepojená na organizovaný zločin. Keď novinára Jána Kuciaka potrebovali umlčať, zavraždili ho. Slobodná krajina je vtedy, keď sa novinári nemusia báť a my to nesmieme dopustiť,“ znie z Košíc.

17:25

Na pódium prichádzajú rodičia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ľudia silno tlieskajú. Ich list číta herečka Táňa Pauhofová.

17:22

V Košiciach na spomienkovom zhromaždení Za Jána a Martinu je približne 1000 ľudí.

17:18

V Prešove sa začalo minútou ticha. Ako prvý sa za novinárov prihovoril novinár Michal Frank.

17:15 Daniel Pastirčák, brat Felix a Juraj Jordan Dovala čítajú Modlitbu za Jána, Martinu a Slovensko:

„Keby si človeku nedal slobodu, Bože, nemohol by spriadať pavučiny lží, nemohol by sa opojiť mocou, považovať sa za bohorovného a beztrestne konať zlo – Ján a Martina by boli žili.“

„Prebudila nás sila nezištnej obete. Sme tu, lebo vieme, že Ján a Martina tým vrahom čelili i za nás. Uplynuli dva roky, nezabúdame a nezabudneme. Ďakujeme za Martinu a Jána i za ich statočných rodičov,“

„Zlo sa nedá poraziť ďalším zlom. Zlo porazíme jedine pravdivosťou a dobrom, chce to len čas a odhodlanie,“ vraví Dovala.

17:10 V Bratislave moderujú spomienku Karolína Farská a Eva Lavríková. Zbor Vesna na úvod spieva pieseň Hallelujah. „Nikdy, nikdy nemôžeme ako spoločnosť dopustiť, aby sa to zopakovalo,“ povedali po piesni Farská a Lavriková. >

Na zhromaždeniach sa následne začala minúta ticha.

V desiatkach slovenských miest aj v zahraničí sa v piatok podvečer konajú zhromaždenia „Za Jána a Martinu, za slušnú krajinu“ pri príležitosti druhého výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Na bratislavskom Námestí slobody budú vystupovať s prejavmi osobnosti od 17.00 h. Podobné spomienkové udalosti sa budú konať vo viac ako 50 mestách, medzi nimi aj v Prahe, Brne a Viedni.

Rodičia Jána a Martiny spolu s desiatkami ľudí zapálili na ich počesť sviečku už o 16.00 na Námestí SNP.

Zlatica Kušnírová povedala, že je škoda, že v čase vraždy nebola s nimi, aby ich ochránila. „Nezabudnite na nich. Pamätajte budúci týždeň, prečo tu dnes stojíme,“ povedala Kušnírová. Emotívne hovorila o tom, ako naposledy volala s dcérou. Počas prejavu sa rozplakala.

„Pozerali do hlavne pištole, čo môže byť horšie? Ďakujem, že na nich nezabúdate. Pamätajte na budúci týždeň, prečo tu dnes stojíme,“ hovorí Zlatica Kušnírová.

„Nebudem viesť žiadne dlhé reči. Chcem požiadať, aby ste sa zúčastnili volieb a rozhodovali sa hlavou a srdcom,“ hovorí otec Jána Kuciaka. „Myslím, že každý príčetný bude vedieť, koho má voliť,“ doplnil a požiadal všetkých, aby sa zúčastnili volieb a rozhodovali srdcom a hlavou. „Videli sme časti Kočnerovej knižnice, počuli sme vyjadrenia a vládnych politikov,“ povedal. Vyzval aj „mlčiacich“, aby išli voliť. „Nikdy neprestaneme pokračovať v Jankových šľapajách a čo budeme vládať, to budeme robiť ďalej,“ uviedol.

