Zdroj: Shutterstock.com/ NDAB Creativity Športový šik: Ako vyzerať módne v dámskych sneakersoch? Sandále nie sú jediným spôsobom, ako uchopiť letnú módu a letné šaty. Vyzerajú síce elegantne, ale celodenné výlety môžu viesť k pľuzgierom a boľavým klenbám. 2. august 2022 Tlačové správy

2. august 2022 Tlačové správy Športový šik: Ako vyzerať módne v dámskych sneakersoch? Sandále nie sú jediným spôsobom, ako uchopiť letnú módu a letné šaty. Vyzerajú síce elegantne, ale celodenné výlety môžu viesť k pľuzgierom a boľavým klenbám.

Spojenie štýlov je tiež samozrejmosťou, pokiaľ ide o víkendové nosenie, cestovanie a objavovanie nových miest – koniec koncov , tieto topánky boli vyrobené na chôdzu. Ak chcete mať zahalenú a pohodlnú možnosť obuvi, skúste si namiesto toho obliecť šaty s teniskami.

Športový šik: Ako vyzerať módne v dámskych sneakersoch?

Sandále nie sú jediným spôsobom, ako uchopiť letnú módu a letné šaty. Vyzerajú síce elegantne, ale celodenné výlety môžu viesť k pľuzgierom a boľavým klenbám. Spojenie štýlov je tiež samozrejmosťou, pokiaľ ide o víkendové nosenie, cestovanie a objavovanie nových miest – koniec koncov , tieto topánky boli vyrobené na chôdzu. Ak chcete mať zahalenú a pohodlnú možnosť obuvi, skúste si namiesto toho obliecť šaty s teniskami.

Táto možnosť je tiež schválená celebritami. Vezmite si napríklad Emily Ratajkowski. Hneď ako sa počasie oteplí, môžete očakávať, že táto newyorská hviezda spáruje biele tenisky so striedaním mini šiat odhaľujúcich nohy. Modelka sa už mnoho sezón stala majsterkou v dodávaní športového šmrncu inak sexi kúskom.

Ako skombinovať tento športový look?

Keď už hovoríme o možných kombináciách, môžete si vybrať koženú bundu, šaty po kolená a dámske sneakersy. Znie to tak jednoducho a cool, a v skutočnom živote to vyzerá rovnako cool. Existuje mnoho monochromatických odevov, ktoré vyzerajú rovnako dobre so sneakersami ako s inými topánkami. Kožená bunda bude určite kontrastovať s topánkami.

Ak hľadáte konkrétny tip, skúste napríklad perforovanú čiernu koženú bundu nosenú na bielom tope, čierne úzke džínsy, striebornú metalickú košeľu uviazanú okolo pása a čierno-biele vysoké tenisky. Dopasujte veľkú tašku a nadmerné slnečné okuliare. Ak sa chystáte na dovolenku, ideálnym doplnkom pre vás môže byť šiltovka, ktorá celý tento športový look ešte o niečo vylepší. Šiltovky dámske sú rozdielne od tých pánskych, preto, ak nechcete vyzerať príliš drsne, siahnite po jemných dámskych kolekciách.

A čo textúry a farby?

Čo sa týka štýlu kombinácie so sneakersamy, všetko sa hodí. Môžete sa hrať s textúrami, spárovať chutné turistické tenisky s napríklad háčkovanými šatami. Alebo použite slávnostný prístup a spojte viacfarebné tenisky so šatami s romantickou potlačou.

Ďalším trikom, ktorý pridáva nejaký zámerný šik, je farebné zladenie šiat a tenisiek, napríklad spojenie červených sneakersov s kockovanými šatami, ktoré obsahujú podobné odtiene. Môžete tiež ísť romanticky v sladkých čipkovaných s čiernobielymi sneakersamy. Nech už si vyberiete akýkoľvek vzhľad, vaše nohy sa vám poďakujú.

Výhody nosenia sneakersov

Najväčšia výhoda nosenia sneakersov spočíva v ich pohodlí, ktoré určite na konci dlhého dňa vaše nohy ocenia. V lete sa častejšie prechádzame, navštevujeme rôzne miesta a objavujeme okolité krásy z blízka a pešo, než v zime spoza okna auta či iného dopravného prostriedku. Či už sa chystáte do mesta alebo na vychádzku mimo mesta, nemusíte sa báť toho, že nebudete vyzerať primerane. Sneakersy si môžete obuť k hocijakému kusu oblečenia, či už sa jedná o romantické mini šaty, či oversized pohodlný letný look, ktorý hlavne v horúcich letných mesiacoch určite odporúčame.

Ak sa bojíte nosenia sneakersov k šatám, skúste si nájsť vaše obľúbené celebrity online a pozrieť sa, v akých outfitoch sa v bežné dni, kedy sa nevyskytujú na červenom koberci pohybujú.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: MODIVO