Športový svet je v ŠOKU: Bývalý legendárny český futbalista mal spáchať SAMOVRAŽDU

Pred niekoľkými dňami český futbalový klub Bohemians Praha 1905 priniesol smutnú správu. Zomrel bývalý legendárny stopér a český reprezentant Zdeněk Prokeš. Mal 71 rokov.

Smutná správa ich zasiahla

„V mene klubu Bohemians Praha 1905 vyjadrujeme rodine pána Prokeša a všetkým pozostalým našu hlbokú sústrasť. V Ďolíčku na tohto legendárneho futbalistu nikdy nezabudneme. V domácom zápase so Spartou uctíme jeho pamiatku spoločnou minútou ticha,“ uviedol klub na svojom webe.

Prokeš bol súčasťou Bohemians Praha medzi rokmi 1974 a ž 1985. V oku 1983 získal s tímom doteraz jediný majstrovský titul. V drese Bohemians odohral 294 zápasov. V národnom tíme si pripísal 19 štartov, v ktorých strelil jeden gól.

Vraj si siahol na život

Podľa českého Blesku si mal bývalý skvelý futbalista siahnuť u seba doma na život. "Donieslo sa mi, že sa obesil doma v pivnici,“ povedal Blesku jeden z jeho bývalých spoluhráčov a dodal „Je to šok. Zdeněk bol bezchybný chlapec, introvert. Vôbec si neviem predstaviť, prečo to urobil, a nikdy by som si to ani nepomyslel.“

"Je to strašne smutné. Iba som začul, že Zdeněk mal psychické problémy a možno aj finančné,“ povedal denníku ďalší z bývalých spoluhráčov Zdeňka Prokeša.

