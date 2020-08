Stav Jakobsena sa po hrôzostrašnom páde zlepšuje: Lekári majú obavu o jeho TVÁR

View this post on Instagram

Fabio Jakobsen is buiten levensgevaar. De 23-jarige sprinter van Deceuninck-Quick-Step onderging afgelopen nacht een operatie van vijf uur aan zijn gezicht na zijn zware crash van gisteren in de Ronde van Polen. Van een levensbedreigende situatie, waarvan gisteren werd gerept, is geen sprake meer nadat de operatie zonder complicaties is verlopen. Volgens het ziekenhuis waar Jakobsen onder het mes ging wordt later vandaag geprobeerd hem te laten ontwaken uit zijn kunstmatige coma. Vanmiddag rond 14.00 uur komt het ziekenhuis met een volgende update. Patrick Lefevere, de manager van Deceuninck, meldde vanmorgen op het Belgische Radio 2 dat Jakobsen ‘alle beenderen in zijn gezicht heeft gebroken’. Lefevere liet kort na het incident al weten dat hij juridische stappen ging ondernemen en dat hij vond dat Dylan Groenewegen, de veroorzaker van de crash, de gevangenis in moet. #jakobsen #fabiojakobsen #cycling #wielrennen