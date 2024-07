26. júl 2024 Krimi STRACH na najväčšom sídlisku! Petržalčanom niekto STRIEĽA do okien Niekoľko domácností v Petržalke rieši prestrelené okná. Kto strieľa? To nikto nevie.

Obyvatelia Petržalky čelia nepríjemnej hrozbe. Ako informovali tvnoviny.sk, minimálne tri rodiny riešia, že im niekto prestrelil okná!

Trieštenie skla

Serveru sa ozvala Katarína bývajúca na šiestom poschodí. Pred niekoľkými týždňami začula v čase, keď si ľahla spať, niekoľko silných rán. „Počula som niečo akoby sa sklo roztrieštilo, niekoľkokrát za sebou a ešte aj také duté nárazy,“ začala svoje roprávanie.

Myslela si, že niečo spadlo, no nič nenašla. Keď o dva dni neskôr otvárala okno, prišiel šok. Na vonkajšom skle boli dve diery. Pani Katarína zavolali policajtov, podľa ktorých mohlo ísť o vzduchovku. „A že tá rana vyzerá byť priama, čiže to bude pravdepodobne niekto z bytovky oproti. Aj si to fotili,“ prezradila s tým, že susedov z bytovky oproti nepozná.

Kataríne mali policajti povedať, že je to maximálne priestupok za 50 eur a že páchateľ sa s veľkou pravdepodobnosťou nenájde.

„Postup hliadky Policajného zboru pri preverení uvedeného oznámenia preveruje Odbor kontroly Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Predmetná vec je v štádiu vyšetrovania,“ povedal hovorca Michal Szeiff.

Ďalšie prípady

Nešlo však o jediný prípad. Na treťom poschodí si všimli ďalšiu dieru po projektile. Podľa portálu to vyzerá tak, že strelec vypálil niekoľko rán, alebo bolo strelcov viac.

Pred niekoľkými dňami portál informoval ešte o jednom prípade. Prestrelené okno si našla rodina na ôsmom poschodí. Sklo zarinčalo počas víkendu okolo obeda. „Bola to veľká rana. Vybehla som z kuchyne, pobehala som byt a nikde nič nebolo spadnuté. Moji chlapi venčili psov a keď sa vrátili, syn ma volal do izby, že je prestrelené okno,“ povedala vtedy Mária. Polícia im vtedy povedala, že to mohol urobiť vták.

Polícia všetky tri prípady vyšetruje. Čo zistia vyšetrovatelia, ukáže až čas.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk