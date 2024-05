Strach po atentáte na Fica paralyzoval ďalšiu krajinu: Vyhrážky prezidentovi!

Na stredajší atentát reagovali viacerí zahraniční lídri, medzi nimi aj srbský prezident Aleksandar Vučić. „Som šokovaný atentátom na Roberta Fica, môjho veľkého priateľa a priateľa Srbska. Drahý priateľ, modlím sa za teba a za tvoje zdravie,“ uviedol na sociálnej sieti.

Práve v Srbsku zavládol po útoku na Roberta Fica poriadny chaos.

Zašlo to až tak ďaleko, že zasahovať musela aj polícia.

„Kvôli ohrozeniu bezpečnosti prezidenta republiky bol zatknutý D. M. z mesta Sombor. Polícia mu nariadila pobyt vo väzbe na 48 hodín,“ cituje srbská RTS stanovisko ministerstva vnútra.

„Najvyšší predstavitelia štátu ostro odsúdili vyhrážky adresované prezidentovi Srbska Aleksandarovi Vučićovi na sociálnych sieťach, ktoré nasledovali po atentáte na predsedu slovenskej vlády Roberta Fica, a vyzvali kompetentných, aby urýchlene reagovali,“ informuje server.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

I am shocked by the attempted assassination of Robert Fico, a great friend to me and to Serbia. Dear friend, I pray for you and for your health.