Strašná tragédia. Horel panelák, zomrelo 11 ľudí vrátane detí

Tragédia sa stala u našich susedov, v meste Bohumín v Moravskosliezskom kraji.

Ako informuje ČT24, pri požiari, ktorý vypukol v byte na 11. poschodí, zomrelo 11 ľudí. Šiesti uhoreli, medzi nimi aj 3 deti. Piati sa snažili zachrániť skokom z okna.

Hasičov k požiaru v panelovom dome na Nerudovej ulici v Bohumíne privolali pred šiestou hodinou večer. Na mieste zasahovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči, prišlo tam množstvo policajných hliadok a samozrejme záchranári.

Horelo v 13-poschodovom dome na Nerudovej ulici. „Na mieste zasahuje celkom 8 posádok zdravotníckej záchrannej služby. V tejto chvíli stále na mieste pracujeme,“ uviedol krátko pred 19:30 hovorca záchrannej služby Ladislav Lang.

Panelák má byť vo vlastníctve mesta. Podľa prvotných informácií sa nedá vylúčiť, že požiar bol založený úmyselne.

Podľa informácií reportéra denníka Právo panovali v rodine, v ktorej byte začalo horieť, nezhody. Následne údajne niekto z obyvateľov bytu rozlial benzín a zapálil ho. Polícia však tieto tvrdenia odmietla komentovať.

K tragédii sa vyjadril už aj premiér Českej republiky Andrej Babiš. "Úprimnú sústrasť všetkým pozostalým. Práve som hovoril s Janom Hamáčkom (ministrom vnútra), dovoľte mi poďakovať všetkým zasahujúcim tímom za ich obetavosť a okamžité nasadenie,“ napísal Andrej Babiš na svojom facebooku.

