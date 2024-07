21. júl 2024 TOS Lifestyle Studená sprcha je ZLÝ nápad! NAJLEPŠIE spôsoby, ako sa schladiť počas horúčav Už dlhšie nás trápia tropické horúčavy a ani občasné búrky nevychladia vzduch tak, aby sme si mohli vydýchnuť. Ako sa schladiť?

Keď nás zaleje pot a je nám neskutočne horúco, zdá sa byť ten najlepší nápad dať si studenú sprchu. Podľa odborníkov však účinok môže byť presne opačný, ako človek zamýšľa.

Ešte horší pocit

Prečo je to tak? Keď náhle a rýchlo schladíte svoje telo, stiahnu sa vám cievy. Ide o prirodzenú reakciu, ktorá má zabrániť nadmernému ochladzovaniu. Úľavu pocítite rýchlo, no akonáhle vyjdete zo sprchy do horúcej miestnosti, cievy sa opäť rozšíria, aby zahriali vychladnuté telo.

Za krátku chvíľu sa spotíte a budete mať pocit, že je vám ešte viac horúco, ako bolo predtým.

Pozor aj na ľadové drinky

Okrem toho, také rýchle ochladenie tela môže spôsobiť nielen prechladnutie a slabosť, ale aj oveľa väčšie komplikácie predovšetkým u ľudí, ktorí majú problémy so srdcom a krvným tlakom.

Rovnaký princíp platí aj pri pití veľmi studených nápojov. Pite veľa vody, hydratácia znižuje pocit telesného tepla, no pri sedení na slnku nesiahajte po drinkoch s kockami ľadu.

