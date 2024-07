19. júl 2024 Zo Slovenska Štyri veľké banky pripravujú ODSTÁVKY! Slováci, TOTO všetko nebude fungovať Slováci by sa mali pripraviť. Až štyri banky pripravujú rozsiahle odstávky.

Počas najbližšieho víkendu môže značná časť Slovákov ostať nepríjemne prekvapená. Viaceré banky totiž avizujú rozsiahle odstávky.

Poštová banka

"Z dôvodu plánovanej odstávky elektronického bankovníctva budú Mobilná aplikácia a Internet banking od piatka 19.7.2024 v čase od 22:00 do soboty 20.7.2024 do 07:00 nedostupné,“ informuje na svojom webe Poštová banka.

365.bank

V úplne rovnakom čase postihne odstávka aj klientov 365.bank. „Z piatka 19. 7. od 22.00 hod. do soboty 20. 7. do 7.00 hod. budú niektoré naše systémy z dôvodu plánovanej odstávky dočasne nedostupné,“ píše banka s tým, že informácie o platbách a PUSH notifikácie v čase odstávky prichádzať nebudú, no po jej ukončení ich klientom dopošlú.

„TIP: Priprav sa na platby kartou online. Pozri si vopred svoj ePIN, ktorý nájdeš v detaile karty v apke, aby si online platbu vedel potvrdiť aj počas nedostupnosti aplikácie,“ dodáva.

ČSOB

Medzi banky, ktoré pripravujú odstávky, patrí aj ČSOB. Odstávka prebehne v nedeľu 21. júla od 00:01 do 07.00 hodiny. V tomto čase dôjde pre plánovanú prevádzkovú odstávku k celkovému obmedzeniu služieb Moja ČSOB, ČSOB SmartBanking a ČSOB API (PSD2).

„Odstávka je nevyhnutná pre ďalšie skvalitňovanie služieb a za prípadné komplikácie spôsobené technickou odstávkou sa vopred ospravedlňujeme,“ uvádza ČSOB.

mBank

Odstávku má v pláne aj mBank, kde prebehne v nedeľu od 2.30 do 9.00 hodiny. Počas odstávky systémov nebudú dostupné platby kartou na internete. „Platby kartou na termináloch v obchodoch a výbery z bankomatov budú fungovať bez obmedzení,“ uvádza mBank.

V spomenutom čase nebudú dostupné tieto služby: internet banking, mobilná aplikácia, platby kartou na internete (ak je vyžadované potvrdenie platby v mobilnej aplikácii alebo pomocou SMS), SMS, mLinka a systém žiadostí o produkty.

