3. august 2024 Magazín Lifestyle Sú vaše plavky po dovolenke ZAŽLTNUTÉ? Nevyhadzujte ich, ľahko ich vybielite Stačil jeden týždeň pri mori a vaše plavky po vypratí vyzerajú stále špinavo? Vieme, ako im navrátite pôvodnú farbu.

Z dovolenky sa nenosí len opálenie, spomienky či suveníry. Nechcenou pripomienkou môžu byť aj vaše plavky. Ak váš svetlý kúsok naraz zožltol, nezúfajte a nehádžte ho ihneď do koša.

Návrat k farbe

Ak je váš plavecký kúsok začiernený alebo zažltnutý, skúste ho vyprať v roztoku z bieleho ílu a octu. Ako na to? Na fľakaté miesta naneste jednu čajovú lyžičku bieleho ílu s polovicou pohára octu a nechajte zmes pôsobiť 30 minút.

Potom plavky prepláchnite teplou vodou. Postup opakujte dovtedy, kým plavky nezískajú správny odtieň.

Ako sa starať o plavky

Plavky po každom nosení preplachujte v studenej alebo vlažnej vode. Jednoduchým krokom odstránite z plaviek pot, chlór, špinu, opaľovací krém a iné nečistoty. Nikdy nepreplachujte plavky v horúcej vode, pretože môžete znehodnotiť gumové mikrovlákna v plavkách. Plavecké kúsky perte na šetrnom pracom cykle a používajte len jemný prací prostriedok.

Ako ich udržať ešte čo najdlhšie ako nové? Mokré plavky nevešajte kolmo na radiátor či sušiak na bielizeň. Plavky sú príliš ťažké, riskujete, že svojou váhou by stratili svoj tvar. Nájdite im miesto a uložte ich na plocho. Odolajte a nikdy ich nežmýkajte, mohli by ste ich poškodiť. Plavky len jemne postláčajte.

Ako vznikajú škvrny?

Je to práve tvrdá voda, ktorá zanecháva stopy na plavkách. Nepekné šmuhy a fľaky sa totiž objavujú po praní. Ako to? Môže za to avobenzón, ktorý je súčasťou niektorých opaľovacích krémov. Neminerálny filter síce nositeľa ochraňuje pred ultrafialovým žiarením UVA, no pri kontakte so železom v tvrdej vode sa mení na hrdzu. Ak sa chcete tomuto javu vyhnúť, vyberajte opaľovacie krémy bez avobenzónu.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk