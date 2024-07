6. júl 2024 Magazín Lifestyle Oblečte sa do farby leta 2024: BUTTER YELLOW je hravá, svieža aj iskrivá! Chcete na dovolenke zažiariť? Siahnite po farbe tohto leta.

Leto je tu a s ním prichádzajú trendy. Ak sa chcete cítiť módne a sviežo, skúste to s maslovo-žltou. Butter yellow je totiž hitom leta 2024. „Je to niečo medzi kanárikovou a béžovou farbou. Jemná a hodvábne žltá je stále populárnejšia, vďaka čomu sa objavuje na prehliadkach renomovaných módnych domov ako Bottega Veneta, Louis Vuitton, Bally, Proenza Schouler,“ píše The Free Press Journal.

Kto jej už podľahol?

Jedinečnú farbu si zamilovala modelka Hailey Bieber, manželka speváka Justina Biebera. Nosí ju aj speváčka Rihanna či supermodelka Emily Ratajawkowski. Jemnej maslovej neodolala ani herečka Sophie Turner, ktorá vďačí za slávu najmä rolou Sansy Starkovej v seriáli Hra o tróny. Zoznam priaznivcov butter yellow hitu však zďaleka nie je kompletný.

Kto všetko nedá na farbu butter yellow dopustiť? To, ako ju nosia celebrity alebo „bežní smrteľníci“ si môžete pozrieť v priloženej galérii.

Ako nosiť butter yellow?

Farba leta 2024 pristane každému, no tajomstvo je vo výbere správneho odtieňa. „Moja najväčšia rada pre styling týchto kúskov je poznať svoj odtieň pleti a poznať svoj štýl. Akákoľvek žltá farba, vrátane maslovej žltej, môže byť viac či menej nasýtenou verziou tejto farby,“ vysvetlil pre New York Post osobný stylista Kin Moy.

Ľudia s veľmi tmavou alebo veľmi bledou pokožkou by mali siahnuť skôr po sýtejšej maslovej žltej farbe. „Bez ohľadu na tón vašej pleti sa uistite, že váš maslovo-žltý top má od pokožky dostatočný kontrast, takže budete vyzerať sviežo,“ povedal štylista Kin Moy.

Dobre sa kombinuje

Našťastie, maslovo-žltá je dostatočne flexibilná. „Pokiaľ ide o štýl, ak uprednostňujete decentný vzhľad, potom je bezpečné spojenie žltej so sivobielou, krémovou a bledomodrou. Ak ste trochu odvážnejší, možno budete chcieť zvážiť párovanie s vysokým kontrastom so silnejšou modrou, fialovou alebo čiernou,“ poradil na záver stylista.

Plavky vo farbe maslovo-žltej? Smelo do toho! V žiarivom alebo v jemnejšom odtieni zažiaria dámy a o nič menej aj páni.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk