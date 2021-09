Zdroj: ©mmaxer/Fotky&Foto Súčasným trendom sú online kasína. Hrajte zodpovedne Čo dnes už nenájdete na internete, to ako keby ani neexistovalo. Aj týmto výrokom by sme mohli opísať rozsiahle vymoženosti online sféry, kde si ľudia dokážu vyhľadať takmer čokoľvek. A výnimkou nie sú ani prostriedky či nástroje zábavy, medzi ktoré patrí aj hranie hazardných hier. 14. september 2021 Tlačové správy

14. september 2021 Tlačové správy Súčasným trendom sú online kasína. Hrajte zodpovedne Čo dnes už nenájdete na internete, to ako keby ani neexistovalo. Aj týmto výrokom by sme mohli opísať rozsiahle vymoženosti online sféry, kde si ľudia dokážu vyhľadať takmer čokoľvek. A výnimkou nie sú ani prostriedky či nástroje zábavy, medzi ktoré patrí aj hranie hazardných hier.

Zdroj: ©mmaxer/Fotky&Foto

Virtuálne kasína sú v súčasnosti veľmi efektívne a ľahko dostupné, pričom ich využívaniu napomohla aj aktuálna pandemická situácia.

Držia krok s dobou

Diskusia ohľadom toho, ako sa súčasná spoločnosť vyvíja by nemala konca kraja. Každá oblasť života prechádza modernizáciou, pričom sa snaží využívať čo najviac prvkov z aktuálnych trendov. Proti prúdu „neplávajú“ ani kasína a herne, ktoré sa taktiež čoraz viac objavujú v internetovej sfére. A bodaj by aj nie, veď online priestor im ponúkol hneď niekoľko výhod, ktoré by sa im inak zrejme nesprístupnili.

Prečo online hranie?

Jedným zo základných dôvodov koncentrácie herní na online priestor je nepochybne komfort ich zákazníkov. Pohodlie hráčov sa posunulo na novú úroveň a to vďaka tomu, že sa ponuka kasín cez internet dostala do domova každého hráča. S internetovým pripojením si totiž v súčasnosti môžete zahrať hazardné hry kedykoľvek a kdekoľvek.

Postačí vám na to počítač, tablet či mobilný telefón. Online kasína svoje herné portfólia optimalizovali pre takmer všetky zariadenia, čím sú plne prístupné pre hociktorého užívateľa. Ďalšou z výhod je nepretržitá otváracia doba. Kým kamenné herne zväčša fungujú v určitom časovom úseku, virtuálne kasína sú „otvorené“ nepretržite, čo im ubralo ďalší drobný limitujúci faktor. Či máte čas po polnoci, alebo doobeda, internetové kasíno je stále otvorené.

Väčšie vymoženosti

Online herne nepriniesli len väčší komfort pre hráčov, ale aj ďalšie možnosti rozvoja pre samotné prevádzky. Tie už teraz nemusia riešiť problémy s priestorom, pretože v online oblasti je veľkosť úložiska takmer neobmedzená. „Stačí“ mať len dobrý web a server, čo sú na druhej strane dva kľúčové piliere internetového hazardu. Tie musia fungovať absolútne spoľahlivo a bezchybne.

Okrem toho tiež virtuálne hranie odomyká ľahšie turnajové súperenie hráčov, ktoré je veľmi rozvinuté napríklad v Tipsport casine.

Alebo sa ľahšie pripravia rôzne akcie a súťaže, zamerané napríklad na voľné pretočenia, ktoré nájdete aj vo Fortuna casine. Nepochybne medzi množstvo výhod patrí aj balík vstupných bonusov, ktorým každá online herňa odmeňuje hráčov za to, že si ju vybrali. V SYNOT TIPe dostanete free spiny za registráciu. A nie málo. Dokopy až 50 pretočení bez rizika a k tomu maximálne 640 ďalších točení v hre Hell Mania.

Orientujte sa na slovenskom trhu

Prostredie so slovenskými online kasínami je pomerne mladé. Veď k zmene zákona o hazardných hrách, ktorý zrušil štátny monopol spoločnosti Tipos, došlo v roku 2019. Prvé súkromné virtuálne kasína sa na našom internete objavili už začiatkom roka 2020. Odvtedy sa rozvíjajú a nadobúdajú väčšie a väčšie rozmery.

Treba tiež povedať, že veľmi promptne zareagovali na túto zmenu stávkové spoločnosti, ktoré už majú zabehnutú svoju kasíno sekciu. Nájdete tu nielen svetovo známy hry, ale aj to najlepšie od českých a slovenských dodávateľov. Postupom času však začali vznikať aj samostatné herne, čo len dokumentuje fakt, že trh s online kasínami je skutočne pestrý. Už vám zostáva len vybrať to najlepšie online casino a my vieme, ako si tento proces uľahčiť. Dobrou pomôckou bude pre vás porovnanie na webe casinoserver.sk.

Zodpovedný prístup hráčov

Ako ani v živote nie je všetko ideálne, tak to isté platí aj pre svet hrania. Spolu s internetom sa zlepšila dostupnosť kasín, čo so sebou môže tiež prinášať riziko závislosti na hraní. Existuje preto niekoľko zásad, ktoré by ste v záujme ochrany vás a vašich najbližších mali dodržiavať. V prvom rade si potrebujete stanoviť, že hranie pre vás znamená len zábavu.

Vôbec by nemalo slúžiť ako forma zarábania peňazí, ba dokonca by ste si mali vytýčiť peniaze, ktoré ste ochotní prehrať. Taktiež veľmi odporúčame prestávky počas hrania. Navyše, nehrajte vtedy, keď ste v zlej nálade, respektíve, keď ste v ťažkej životnej situácii. A už vôbec si nepožičiavajte peniaze, pretože to môže viesť k veľkému zadlženiu.

Nástroje sebakontroly

Ak by ste mali pocit, že sa vám vaše hranie začína dostávať spod kontroly, urýchlene by ste mali použiť niektorý z kontrolných mechanizmov. Tie vám pomôžu odvrátiť to najhoršie. Edmund Bergler už v roku 1957 definoval pojem hráčska vášeň. Opisoval ním stav, keď sa hráčovi vymyká kontrola nad vlastným hraním.

Na overenie toho, či vám hazard neprerastá cez hlavu, si spravte test na stránke ifortuna.sk. Ak sa vám na viacero otázok podarí odpovedať kladne, mali by ste vyhľadať minimálne konzultačnú pomoc v okruhu vašej rodiny či blízkych.

Pokiaľ by ste na to nenabrali odvahu, prediskutujte váš problém s operátorom na bezplatnej linke pomoci. Konečným riešením môže byť aj podanie žiadosti o vylúčenie z účasti na hazardných hrách, ktorú nájdete na webe Úradu pre reguláciu hazardných hier.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Beka Media s.r.o.