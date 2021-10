Zdroj: Facebook.com/Na telo s Michalom Kovačičom Sulík chce tráviť zimy v Austrálii na ranči! Vyšiel s pravdou VON: Za čo ho KÚPIL? Vedeli ste, že líder strany SaS a minister hospodárstva Richard Sulík neznáša zimu a chladné počasie? Preto sa hotuje, že na dôchodok bude chodiť do Austrálie na ranč. 25. október 2021 han Politika

25. október 2021 han Politika Sulík chce tráviť zimy v Austrálii na ranči! Vyšiel s pravdou VON: Za čo ho KÚPIL? Vedeli ste, že líder strany SaS a minister hospodárstva Richard Sulík neznáša zimu a chladné počasie? Preto sa hotuje, že na dôchodok bude chodiť do Austrálie na ranč.

Ako býva zvykom v diskusnej relácii TV Markíza Na telo, dostali hostia otázky od divákov. Tie im sprostredkoval moderátor Michal Kovačič. Okrem Richarda Sulíka bol v štúdiu aj Ladislav Kamenický (Smer-SD).

Podrobnosti k ranču

Sulík dostal otázku, akú rozlohu má jeho ranč v Austrálii a kde naň zobral peniaze. „Z banky. Normálne som si požičal. Založil som svoje byty a zobral si úver. A som jeden z troch vlastníkov takej menšej usadlosti“ odpovedal líder koaličnej strany SaS. „Čo je dôležité, to je môj dôchodkový plán. Plánujem tam tráviť zimné mesiace, teda pokiaľ to nie je zločin,“ doplnil Sulík.

Ako spomínal Igor Matovič, Sulík má po tomto volebnom období odísť z politiky. „Ešte jedno volebné obdobie v slovenskej politike budem, ale jedného dňa budem v dôchodkovom veku. Tak som sa zamýšľal, kde budem tráviť zimné mesiace, pretože nemám zimu rád. Bez problémov znesiem horúčavy, ale zima mi ide pod nechty a nerobí mi to dobre,“ poznamenal Sulík.

Je to zbabelé

Po slovách Richarda Sulíka sa do debaty zapojil aj Kamenický, ktorý si neodpustil narážku: „Pán Sulík, robte všetko preto, aby ste dôchodok mohli stráviť na Slovensku. Všetko tu zbabrať a potom odísť do Austrálie. To je zbabelé.“

Okamžite však minister zakontroval: „Je to hnusné, podlé a závistlivé, a určite aj sprosté. Ja Slovensko milujem, veď ma v západnom Nemecku čakal krásny život. Ale po tom, čo sme v roku 1980 emigrovali, som sa po revolúcii som sa vrátil. Je pravda, že nemám rád zimu, tak ma zabite…“

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

.

Zdroj: Dnes24.sk