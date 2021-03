Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Sulík: Matovič chytá Ficove maniere. Tichá vláda s fašistami je za hranicou demokracie Liberáli upozorňujú, že ak by sa premiér Igor Matovič snažil udržať pri moci aj s podporou bývalých členov ĽSNS, išlo by o vyjadrenie absolútnej túžby po moci. 17. marec 2021 Politika

17. marec 2021 Politika Sulík: Matovič chytá Ficove maniere. Tichá vláda s fašistami je za hranicou demokracie Liberáli upozorňujú, že ak by sa premiér Igor Matovič snažil udržať pri moci aj s podporou bývalých členov ĽSNS, išlo by o vyjadrenie absolútnej túžby po moci.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Slová ministra obrany SR Jaroslava Naďa (OĽaNO), ktorý ohľadom ďalšieho politického vývoja nevylúčil nič, ani to, že vláda bude hľadať podporu u nezaradených poslancov, vníma strana SaS ako hrozbu, že Slovensko je na ceste do priepasti.

Túžba po moci

Liberáli to uviedli v stanovisku, ktorým upozorňujú, že ak by sa premiér Igor Matovič (OĽaNO) snažil udržať pri moci aj s podporou bývalých členov ĽSNS, išlo by o vyjadrenie absolútnej túžby po moci.

„Igor Matovič evidentne chytil maniere podobné Vladimírovi Mečiarovi či Robertovi Ficovi. Tichá vláda s fašistami je za hranicou demokratických princípov. Apelujeme na poslanecký klub OĽaNO, aby Igorovi Matovičovi tento scenár čo najrýchlejšie vyvrátil,“ vyhlásil predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia strany Branislav Gröhling a Karol Galek. Zároveň za poslanecký klub liberálov kategoricky odmietli, že by sa podieľali na takejto vláde.

Minister obrany pred rokovaním vlády zdôraznil, že snahou OĽaNO je pokračovanie štvorkoalície, priznal však, že možných scenárov vývoja koaličnej krízy je viac a v súčasnej situácii nemožno vylúčiť nič, odmietol však komentovať špekulácie. Upozornil zároveň, že k súčasnej kríze a diskusiám by neprišlo, ak by šéf liberálov Richard Sulík v čase vrcholiacej pandémie „nerozbíjal“ vládu.

Zdroj: TASR