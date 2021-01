13. január 2021 Správy Politika Sulík priznal vinu a ospravedlnil sa. Pri vyjadreniach o plošnom testovaní išlo vraj o nedorozumenie

Minister hospodárstva a podpredseda vlády SR Richard Sulík (SaS) sa ostatným členom vlády ospravedlnil a je potrebné ísť ďalej. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina), ktorý po stredajšom rokovaní vlády reagoval na spor súvisiaci s vyjadreniami k zámeru plošného testovania.

Nedorozumenie

Sulík v stredu oznámil, že na pondelkovom (11. 1.) rokovaní vládneho kabinetu súhlasil len s testovaním cez víkend v najzamorenejších okresoch, nie s celoplošným testovaním ľudí na ochorenie COVID-19. Kolegovia z vlády ho však zle pochopili a prišlo tak k nedorozumeniu, za ktoré sa im ospravedlnil.

Sulík priznáva, že ostatní členovia vlády sú oprávnene prekvapení, že hovorí niečo iné na rokovaní kabinetu a niečo iné na verejnosti. „Premiér Igor Matovič sa na rokovaní opýtal, či súhlasíme s celoplošným masívnym testovaním a vzápätí pokračoval, že tento víkend by sa začalo testovať v najpostihnu­tejších okresoch. Nato som mu skočil do reči a povedal, áno, s tým súhlasíme. Mal som však na mysli najpostihnutejšie okresy,“ priblížil vicepremiér s tým, že jeho kolegovia to pochopili tak, že súhlasí aj s celoplošným testovaním. „Došlo k nedorozumeniu, kolegom som sa ospravedlnil,“ skonštatoval Sulík.

Na testoch to nestroskotá

V prípade testovania odporúča minister počúvať odborníkov, poučiť sa z minulosti a vylepšiť postup. Premiér podľa neho pripustil, žeby sa celoplošné testovanie mohlo realizovať posilnením mobilných odberových miest (MOM). „S tým plne súhlasíme,“ deklaroval Sulík. Otázne však podľa jeho slov ostáva, čo nastane, ak sa niekto na testovaní nezúčastní. Podpredseda vlády vidí omnoho dôležitejší zmysel v testovaní zamorených okresov.

Sulík deklaruje, že na Slovensku bude dostatok testov. Minulý týždeň ich prišlo 2,6 milióna a tento týždeň má prísť rovnaký počet. V hre je aj možnosť nakúpiť ďalších päť miliónov testov, ktoré by mohli prísť do niekoľkých dní. „Na testoch to istotne nestroskotá,“ povedal vicepremiér.

Iné na vláde, iné na verejnosti

Premiér Matovič a aj minister obrany Jaroslav Naď (obaja OĽANO) kritizovali v stredu Sulíka, za to, že niečo hovorí na rokovaní vlády a iné na verejnosti. Naď tvrdí, že Sulík v pondelok explicitne súhlasil s návrhom na plošné testovanie. Matovič vyhlásil, že lož nemôže byť donekonečna pracovným nástrojom, preto urobila vláda precedens a zverejní zvukový záznam zo záveru pondelkového rokovania vlády, z ktorého by mali byť zrejmé postoje jednotlivých členov kabinetu k plošnému testovaniu.

Sulíkovo správanie nepovažuje za korektné ani minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). „Keď niekto takýmto spôsobom funguje, pre mňa to je klamstvo,“ skonštatoval.

Po stredajšom rokovaní vlády vyhlásil Matovič, že Sulík na pondelkovom rokovaní kabinetu vedel, k čomu sa vyjadruje. Vysvetlenie, ktoré minister hospodárstva poskytol v stredu verejnosti, vníma premiér ako rétoriku, ktorá nie je v súlade s pravdou. Matovič odporúča ľuďom vypočuť si zverejnenú nahrávku z pondelkového rokovania vlády a posúdiť, či naozaj došlo k nedorozumeniu. Premiér tvrdí, že v stredu prelomili tabu zverejňovať nahrávky z rokovania vlády, a preto nevylučuje, že sa tak môže stať aj v budúcnosti.

