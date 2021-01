Dnes o 18:05 Správy Lockdown nestačí: Matovič avizuje ďalšie masové testovanie. Kedy a kde?

Slovensko si zopakuje plošné testovanie. Podľa premiéra by sa prvé kolo malo týkať všetkých okresov.

Zdroj: TASR/Jakub Popelka

Najneskôr od budúceho víkendu bude každý týždeň masívne plošné testovanie, pričom prvý víkend sa bude týkať všetkých okresov na Slovensku. Po pondelkovom rokovaní vlády to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO).

„Od budúceho víkendu spustíme týždeň čo týždeň masívne plošné testovanie. S tým, že prvý víkend pôjdu všetky okresy s takými podmienkami ako v okrese Nitra a následne budeme v tom okrese testovať dokedy tam neklesne incidencia pod 0,5 %,“ oznámil premiér Igor Matovič. „Iná cesta nie je, všetky iné cesty sú falošné,“ dodal.

Začnú s prípravami

Už v pondelok večer sa majú stretnúť zástupcovia strán, ktoré organizovali a budú organizovať testovanie. Podľa Matoviča je cieľom pripraviť pretestovanie tak, aby bolo čo najplynulejšie a neopakovali sa chyby z jesennej akcie celoslovenského testovania.

Samosprávy v najpostihnu­tejších regiónoch, ktoré sú schopné zorganizovať testovanie už nadchádzajúci víkend, vyzval, aby tak urobili. Absolvovanie testu a negatívny výsledok má byť zároveň podmienkou na uplatnenie výnimiek zo zákazu vychádzania vrátane cestovania za prácou či možnosti ísť do prírody.

„Treba to urobiť tak, ako to bolo na jeseň na Orave, systematické testovanie v troch vlnách za sebou, inak to nefunguje,“ uviedol Matovič.

Premiér upozornil, že jediné opatrenie, ktoré môže mať potenciál znížiť súčasné šírenie vírusu, je „urobiť to, čo bolo schválené v polovici novembra“. „Je preto najvyšší čas prijať rozhodnutie,“ zdôraznil.

Súčasný lockdown nestačí

Upozornil pritom, že ak by opatrenia ostali len pri súčasnom nastavení lockdownu, neznamenalo by to výraznejšiu zmenu v chorobnosti až do obdobia, kým sa ľudia nezaočkujú. Poukázal pritom i na prítomnosť nového, agresívnejšieho typu nového koronavírusu, ktorý sa začal šíriť z južného Anglicka, a vplyv tejto mutácie na reprodukčné číslo a ďalšie šírenie ochorenia.

Opätovne skritizoval postup Ministerstva hospodárstva (MH) SR pri obstarávaní antigénových testov v predchádzajúcich týždňoch. Efekt nenakúpených antigénových testov môže podľa vyhlásení Matoviča znamenať 4 300 zbytočných obetí a ekonomické škody v objeme jednej miliardy eur.

Kto zabezpečí testy?

Zároveň povedal, že rezortu hospodárstva chce zobrať úlohu nakúpiť antigénové testy. „To, čo je nakontrahované, tesne pred podpisom zmluvy necháme dobehnúť, tie ďalšie už rezort hospodárstva nebude nakupovať,“ dodal.

Matovič zároveň povedal, že na pondelkovom rokovaní vlády minister hospodárstva a vicepremiér Richard Sulík (SaS) pochopil vážnosť situácie a nevyhnutnosť plánovaných opatrení.

Zotrvá Sulík vo funkcii?

Podľa premiéra je dôležité zrealizovať plán testovania, otázke zotrvania ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) vo funkcii sa chce venovať premiér neskôr. „Skúsme sa sústrediť teraz na podstatu. Podstata, pre mňa dnes jediná a najdôležitejšia, je zrealizovať plán. Každé ďalšie odsúvanie plánu, že sa spustí neskôr alebo že pôjde krivka pomalšie dole, nás bude stáť stovky alebo tisícky životov a obrovské ekonomické škody, ktoré zaplatia ľudia,“ povedal Matovič. Podľa neho je potrebné odložiť nepodstatné otázky na neskôr.

„Ja si myslím, že v tomto období je lepšie, aby minister hospodárstva zostal ministrom hospodárstva. Ale práve tým, že ostane v tíme, tak verím v to, že sa začne správať zodpovedne,“ poznamenal premiér. Podľa jeho slov Sulík už ani v pondelok na rokovaní vlády nespochybnil ani jedno číslo či graf.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Zdroj: TASR/Dnes24.sk