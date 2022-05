Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Sulík vracia úder: ZÁSAH do televíznych diskusií, je rovnaká BLBOSŤ ako vládne noviny Nápad lídra OĽANO Igora Matoviča regulovať zákonom zastúpenie politických strán v televíznych diskusiách je na úrovni idey vydávať vládne noviny. 26. máj 2022 han Politika

Počas štvrtkového rokovania kabinetu to uviedol podpredseda vlády SR a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Predseda SaS potvrdil, že takýto návrh liberáli rozhodne nepodporia, nevylúčil však, že Matovič nájde podporu inde.

„Je to silná forma cenzúry,“ povedal o návrhu Sulík, pričom pripomenul, že v minulosti odchádzali redaktori, ak cítili, že vedenie im zasahuje do dramaturgie.

„Teraz by to mali nariadené zákonom, je to vyslovene hlúpy nápad,“ komentoval Sulík.

To, či by Matovič pre svoju myšlienku našiel spojencov v koalícii, komentovať nechcel. Pripustil však, že by podporu mohol nájsť v opozičných radoch. „Možno to s niekým za niečo vykšeftuje,“ poznamenal Sulík, naznačujúc, že by mohlo ísť o odmenu za podporu ĽSNS pri protiinflačnom balíku.

