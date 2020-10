14. október 2020 Zo Slovenska Sulík: Zatváranie prevádzok nedáva zmysel! Rozhodovať by nemal iba hlavný hygienik

Podľa Sulíka by Slovensko malo zatvárať prevádzky iba v miestach, kde sú ohniská nákazy ochorenia COVID-19.

Zdroj: TASR/AP , TASR/Jaroslav Novák

Zatvorenie reštaurácií, kín, divadiel či fitnescentier je z ekonomického pohľadu mimoriadne škodlivé a doženie do bankrotu stovky, alebo až tisícky majiteľov týchto prevádzok. Povedal to v stredu po rokovaní vlády minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), podľa ktorého je otázne, či o takýchto opatreniach má rozhodovať iba hlavný hygienik.

Návod na správne opatrenia neexistuje

„Mám veľké pochybnosti o tom, či je správne, aby takúto moc mal v rukách hlavný hygienik, keďže vláda nesie zodpovednosť za vývoj v krajine,“ povedal Sulík. Kompetencie by sa podľa ministra mali zmeniť tak, aby rozhodnutia o zatvorení prevádzok musela schváliť vláda. Sulík chce, aby pred podobnými rozhodnutiami zasadala koaličná rada.

Minister zdôraznil, že každé obmedzenie podnikania by mal štát kompenzovať a opatrenia by sa mali obmedziť na ohniská nákazy. „Zatvoriť reštaurácie v Poltári, kde bol jeden nakazený za dlhé obdobie, nedáva zmysel,“ dodal Sulík. Neexistuje podľa neho návod na správne opatrenia, ktoré by mala každá krajina urobiť, pretože podmienky sú rôzne. „Preto je správne, keď krajiny opatrenia prispôsobujú situácii, ktorá je v tej krajine daná,“ dodal Sulík.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) údajne očakával, že Sulík príde na rokovanie vlády s návrhom zatvoriť prevádzky iba v najviac postihnutých regiónoch a zrušiť vlaky zadarmo, no taký návrh nepredložil.

„Richard síce prišiel neskôr, odišiel skôr, ale za ten čas čo tam bol, nepovedal ani slovo,“ povedal Matovič na tlačovej konferencii. Premiér podotkol, že pre vyjadrenia Sulíka z ostatných dní a jeho otvorený nesúhlas s opatreniami proti pandémii ochorenia COVID-19 „nemá najmenší dôvod byť ústretový voči strane SaS a jej predstaviteľom“.

Zdroj: TASR