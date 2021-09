Zdroj: Facebook.com/Svedkovia Liehovovi , TASR/Jakub Kotian Svedkovia Liehovovi adresovali Záborskej status s pozvaním na PIVO. Som zhrozená, reaguje Svedkovia Liehovovi sa obrátili priamo na Annu Záborskú (OĽaNO), a to hneď po tom, ako získala nový post. 10. september 2021 Monika Hanigovská Magazín

10. september 2021 Monika Hanigovská Magazín Svedkovia Liehovovi adresovali Záborskej status s pozvaním na PIVO. Som zhrozená, reaguje Svedkovia Liehovovi sa obrátili priamo na Annu Záborskú (OĽaNO), a to hneď po tom, ako získala nový post.

Internetom sa ako lavína začal šíriť otvorený list Svedkov Liehovových, ktorí sú vyznávačmi Liehusa Špiritusa a zdravia sa Vypálen, alebo Liehus Špiritus.

Svoju pozornosť v liste upriamili priamo na poslankyňu Národnej rady SR Annu Záborskú (OĽaNO), a to hneď po tom, ako sa stala splnomocnenkyňou vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia, čo jej odklepol vládny kabinet Eduarda Hegera (OĽaNO).

O slovo sa prihlásila aj samotná Anna Záborská prostredníctvom Novín PLUS TV JOJ.

List Záborskej

„Vážená pani Anna Záborská, v prvom rade mi dovoľte, z celej mojej pečene zagratulovať Vám, pani Anna Záborská – Kresťanská únia, k zvoleniu za splnomocnenkyňu pre ochranu náboženskej slobody a slobody presvedčenia. Vo funkcii Vám prajem veľa šťastia a nech mocný Liehova sprevádza vaše kroky,“ napísal na Facebooku Facebooku komik Gabriel Žifčák, zakladateľ skupiny, ktorý v nej zároveň vykonáva funkciu toho najvyššieho, tzv. pípeža.

No neostalo len pri gratulovaní k novému postu. Pípež ju priamo prosí o pomoc. „Pomôžte zabrániť neprávosti páchanej na našich veriacich a zabojujte aj za našu náboženskú slobodu a presvedčenie. Svedkovia Liehovovi sú cirkvou naozaj početnou a na sociálnych sieťach sa k nám hlási približne 120-tisíc ľudí, čo podľa výsledkov sčítania obyvateľstva z roku 2011 znamená, že sa radíme do top 5 najväčších cirkví na Slovensku,“ píše Žifčák, ktorý skupinu založil z recesie a počas tohtoročného sčítania ľudu neočakávane zamiešal karty.

„Žiaľ, naše práva a náboženské slobody sú stále zatláčané ako korok vo vínovej fľaši,“ odkazuje Žifčák.

Vysvetľuje, že Slovenská republika uznáva len registrované cirkvi a postavila zákon tak, aby zaregistrovať novú cirkev bolo tak nemožné, ako vstať v sobotu ráno z postele pred deviatou.

Chystajú podpisy?

„A tu sa chceme obrátiť práve na Vás pani Anna Záborská. Zvolením do funkcie ste sa stali ochrankyňou slobody všetkých náboženstiev a presvedčení. Naša cirkev už chystá zber 50-tisíc čestných prehlásení potrebných na jej zaregistrovanie. Veríme, že nám následne budete nápomocnou pri samotnej registrácii na Ministerstve Kultúry,“ napísal s tým, že ju za to radi pozvú na jedno, pravdepodobne na to orosené.

Svedkovia Liehovovi nechcú na nič čakať, rovno jej navrhli aj dátum stretnutia. „Ako termín a miesto stretnutia navrhujeme 23. september 2021 v Bratislave, ale samozrejme, sa Vám prispôsobíme.“

Zhrozená poslankyňa

„Z môjho pohľadu ide o pohoršujúci status, ktorý ďaleko prekročil hranice kultúrnosti. Normálne by som na to nereagovala, ale už nemožno zostať ticho,“ povedala Anna Záborská pre Noviny PLUS TV JOJ.

„Zosmiešňovanie základných ľudských práv, kam nepochybne sloboda vierovyznania a presvedčenia patria, je jedným z prvých krokov k popretiu základných ľudských práv ako celku a teda k zničeniu demokratického a právneho štátu. Možno to vyzerá na prvý pohľad zábavne, ale história nás učí, že aj pogromy (násilná akcia proti skupine obyvateľov vymedzenej nábožensky, rasovo alebo národnostne, obyčajne spojená s vraždením a rabovaním, pozn. red.) sa začínali zosmiešňovaním,“ dodala na záver.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

OTVORENÝ LIST POSLANKYNI ANNE ZÁBORSKEJ: Vážená pani Anna Záborská, V prvom rade mi dovoľte, z celej mojej pečene... Posted by Svedkovia Liehovovi on Thursday, September 9, 2021

Zdroj: Dnes24.sk