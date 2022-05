Zdroj: Facebook.com/depechemode Svet hudby už nebude nikdy ako predtým: Zomrel zakladateľ legendárnych DEPEŚÁKOV Vo veku 60 rokov zomrel vo štvrtok zakladajúci člen britskej hudobnej skupiny Depeche Mode Andy Fletcher, ktorý v tejto formácii pôsobil ako hráč na klávesové nástroje. 26. máj 2022 han Magazín

26. máj 2022 han Magazín Svet hudby už nebude nikdy ako predtým: Zomrel zakladateľ legendárnych DEPEŚÁKOV Vo veku 60 rokov zomrel vo štvrtok zakladajúci člen britskej hudobnej skupiny Depeche Mode Andy Fletcher, ktorý v tejto formácii pôsobil ako hráč na klávesové nástroje.

Informoval o tom denník The Guardian s odvolaním sa na vyhlásenie zvyšných členov skupiny.

„Sme šokovaní a naplnení obrovským smútkom z predčasného odchodu nášho drahého priateľa, člena rodiny a spoluhráča Andyho ‚Fletcha‘ Fletchera. Mal naozaj zlaté srdce a bol tu vždy, keď niekto potreboval podporu, živý rozhovor alebo dobrý smiech,“ napísali na Twitteri Martin Gore a David Gahan.

Andrew Fletcher sa narodil v roku 1961 v Nottinghame. Neskôr sa presťahoval do Basildonu, kde koncom 70. rokov spolu s Goreom a Vinceom Clarkom založil skupinu Composition of Sound.

Po príchode Gahana si zmenili názov na Depeche Mode a kvarteto od začiatku 80. rokov vyprodukovalo množstvo hitov.

Skupina dosiaľ vydala 14 štúdiových, sedem koncertných a desať výberových albumov. Medzi jej najväčšie hity patria skladby People Are People, Never Let Me Down Again, Personal Jesus, Enjoy the Silence, Policy of Truth, I Feel You, Walking in My Shoes, Barrel of a Gun, It's No Good, Freelove či Precious.

Skupinu, ktorej členom bol v rokoch 1982–1995 aj Alan Wilder, uviedli v roku 2020 do Rockandrollovej siene slávy. Formácia v roku 1988 vystúpila v bývalom Československu (Praha), odvtedy ju mohli niekoľkokrát vidieť aj slovenskí fanúšikovia.

Zdroj: TASR