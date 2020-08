12. august 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Aj Francúzi žiadajú zákon, že ZVIERA nie je VEC

Viac ako 60 tisíc ľudí podpísalo petíciu francúzskej organizácie na ochranu zvierat, ktorá žiada novú legislatívu. Cieľom je, aby sa zastavili kruté transporty šteniatok aj zo Slovenska.

V polovici júla sa vo francúzskych médiách objavila správa o zadržaní dodávky, ktorá prevážala takmer sto šteniatok zo Slovenska na predaj do Španielska. Psíky boli v zúboženom stave a mnohé po ceste zahynuli. Francúzska organizácia na ochranu zvierat SPA upozornila, že úrady museli nechať živý náklad pokračovať ďalej, pretože formálne bolo všetko v poriadku. Petícia by to mala zmeniť.

Žiadajú zmenu

O prípade opäť informuje aj britský portál Wamiz: “Dodávka so slovenskými značkami prevážala šteniatka do španielskych obchodov so zvieratami, kde ich predajú s veľkým ziskom.”

Psíky pochádzali zo Slovenska a dlhý transport cez celú Európu musel byť pre nich utrpením: “Šteniatka boli hladné, dehydrované a vystresované… Ochranári sa o nich chceli postarať, ale museli ich nechať opäť naložiť do dodávky, aby pokračovali v ceste do Španielska,” píše portál.

Francúzski ochranári sa však odmietli len tak pozerať na utrpenie zvierat, z ktorých mnohé cestu neprežili. Preto odštartovali petíciu, ktorá žiada zmenu zákona. Jej zmyslom má byť, aby žiadne zviera nebolo považované za vec.

“Už počas prvého týždňa podpísalo petíciu viac ako 60 tisíc ľudí. Teraz sa musia zobudiť zákonodarci a urobiť správnu vec. Transporty šteniatok sa musia skončiť,” dodáva Wamiz.

Kde je problém?

Hoci colníci, úradníci i ochranári videli otrasné podmienky prevozu slovenských psíkov do Španielska, nemohli nič urobiť. Všetky papiere a povolenia mali totiž v poriadku. Z formálneho hľadiska sa nemali čoho chytiť, aby štence zachránili. Dôvod?

“Dnes zákony upravujú len prevoz úžitkových zvierat, teda určených na porážku, alebo vlnu a podobne. Legislatíva nehovorí nič o zvieratách – domácich miláčikoch,” vysvetľuje francúzsky portál actu.fr.

Preto autori petície žiadajú, aby sa prijala európska legislatíva, ktorá by túto dieru v zákone upchala a ukončila trápenie psov, ktorých ziskuchtiví množitelia posielajú v otrasných podmienkach cez celú Európu.

