25. december 2019 Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Britský učiteľ záhadne zomrel v Bratislave

Mal iba 24 rokov a žil svoj život naplno. Mladý britský učiteľ sa rozhodol žiť a pracovať na Slovensku a práve tu ho tesne pred Vianocami zastihla nečakaná smrť.

Ako presne prišiel Logan Porter o život zostáva nejasné. Jeho rodina vo Veľkej Británii prežíva obrovský šok a nekonečný smútok nad náhlou stratou syna a brata.

Jeho sestra sa pre britský portál The Star vyjadrila, že strašná správa ich zastihla ako blesk z jasného neba. Problémom sú aj peniaze, pretože prevoz tela zo Slovenska späť do Veľkej Británie je nákladný.

Záhadná smrť

The Star píše, že 24-ročný Logan len nedávno získal vysokoškolský diplom zo Sheffield Hallam University a stal sa z neho učiteľ.

“V auguste sa presťahoval do zahraničia, aby začal vyučovať spoločenské vedy na American Academy v Bratislave,” uvádza britský portál. Len o pár mesiacov na to mladý muž za nevyjasnených okolností zomrel.

Logan skolaboval vo svojom bratislavskom byte a lekár mu už nedokázal pomôcť. “V jeho veku 24 rokov to bolo úplne nečakané, ako blesk z jasného neba. Príčina smrti sa ešte vyšetruje,” cituje The Star Loganovu sestru.

Zveruje sa, že bratovu smrť im oznámili telefonicky 14. decembra a ich životy sa odvtedy navždy zmenili.

Veľké peniaze

Mladý učiteľ mal podľa slov svojej sestry na Slovensku skvelý život. “Bol obklopený láskou a smiechom a mal veľmi rád svojich študentov. Sme skutočne vďační za to, že našiel takéto miesto, kde mohol pracovať a užívať si život,” cituje britský portál Loganovu užialenú sestru.

Rodina má teraz veľké problémy nielen spracovať takú náhlu stratu, ale aj zaplatiť náklady na prevoz tela späť do vlasti, aby mohli Logana pochovať na domácej pôde.

Náklady sa môžu vyšplhať až do desať tisíc libier a to bez samotného pohrebu. Preto Loganovi príbuzní vyhlásili aj verejnú zbierku: “Dúfame, že sa nám podarí vyzbierať nejaké zdroje, ktorými zaplatíme aspoň časť nákladov na prevoz pozostatkov zo Slovenska domov,” cituje The Star z vyhlásenia pozostalých.

Loganova sestra sa pre portál vyznáva, že sú nesmierne vďační za každú pomoc, ktorú doteraz obdržali, ako aj za slová útechy. “Môj braček bol vždy ku mne úžasný. Bol skvelý, vtipný, inteligentný… mal naozaj krásnu dušu. Je dojemné čítať odkazy od ľudí, ktorým zasiahol do života. Veľmi vám ďakujem,” dodáva sestra.

Ilustračné foto, pixabay.com