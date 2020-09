29. september 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Budú rúška povinné aj v spánku?

Česi sa pohoršujú nad sprísňovaním opatrení na Slovensku v súvislosti s šíriacou sa pandémiou Covid-19. Sami sú pritom jednou z najviac postihnutých krajín v EÚ.

Česká verejnosť z veľkej časti vytrvalo odmieta nosenie rúšok a snahy o protipandemické opatrenia označuje za šialené. V reakcii na nové obmedzenia verejného života na Slovensku si mnohí Česi ťukajú na čelo.

Handra na „hube“ je nezmysel

V Česku je momentálne 33-tisíc ľudí pacientov s Covid-19 a denne pribúdajú tisícky ďalších. Aj český portál idnes.cz informuje, že korona je najsmrteľnejší vírus 21. storočia, na ktorý už celosvetovo zomrelo viac ako milión ľudí a počet obetí stále narastá.

Veľa Čechov napriek tomu nechápe, prečo Slováci pritvrdzujú od 1. októbra protipandemické opatrenia. Krútia hlavou najmä nad povinným nosením rúšok aj vonku, ak nie je možné dodržať aspoň dvojmetrový odstup.

„Zdvihneme hodenú rukavicu? Zavedieme povinné rúška aj v spánku?“ Pýta sa ironicky jeden z čitateľov idnes.cz. A ďalší sa pridávajú.

„Toto mi hlava neberie – prečo preboha rúška aj vonku, keď tam sa nákaza nešíri a nemá to žiadny vplyv? Vysvetlil už nejaký potentát, aký zmysel má handra na hube vonku? Koľko ľudí sa tam už nakazilo?“

Čaká to aj Čechov

Portál v článku podrobne približuje sprísňovanie pravidiel, ktoré občanov Slovenska čaká od 1. októbra. Zároveň vysvetľuje, že je to dôsledok prudkého nárastu infikovaných.

„Slovensko zakáže až na výnimky konanie hromadných akcií, vrátane športových. Obmedzí sa prevádzka reštaurácií, znovu sa zavedie limit počtu zákazníkov v predajniach, rúška budú povinné aj v exteriéri, ak nie je možné zachovať dvojmetrové rozostupy.“

Česi sa boja, že podobné uťahovanie skrutiek čaká aj na nich. Premiér Andrej Babiš totiž avizuje, že vláda v stredu bude rokovať o vyhlásení núdzového stavu. Ako ďaleko sa však odváži ísť v sprísňovaní pravidiel, nie je jasné.

„Nás to čaká hneď to po voľbách. Skôr to neurobia kvôli strate popularity u voličov vládnych strán,“ komentuje jeden z čitateľov idnes.cz.

Zdroj: Dnes24.sk