SVET O SLOVENSKU: Chára je nezničiteľný! TAKTO si z neho robí srandu spoluhráč

Slovenská hokejová legenda a kapitán Boston Bruins má už 43 rokov, ale stále sa nechystá zavesiť korčule na klinec. Práve naopak! Ako si z jeho výdrže uťahuje spoluhráč?

Zdeno Chára už je dávno po záruke, ale šliape bezchybne ďalej – takto komentuje výkony slovenského hokejového obrancu český portál lidovky.cz. Prináša aj vyjadrenie jeho parťáka Brada Marchanda, podľa ktorého bude Chára hrať až do dôchodku…

Bude hrať večne

Kapitán Boston Bruins sa nechystá na odpočinok. V pláne má vyhrať so svojím klubom blížiaci sa Stanley Cup, píšu Lidovky. „A potom? Koniec kariéry na vrchole? Ale kdeže. V pláne má ďalšiu sezónu, a keď to pôjde, tak potom ešte jednu,“ dodáva portál.

„Zdeno bude hrať do sedemdesiatky. Takže ešte dva roky,“ cituje slová Chárovho parťáka Marchanda, ktorý si z neho uťahuje. Ďalšie jeho slová však prezrádzajú, že to myslí len dobre.

„Neviem si predstaviť, že by skončil. Pripadá mi ako hokejista, ktorý bude hrať večne. Rozhodne z neho necítim, že by to chcel už zabaliť,“ dodáva Chárov spoluhráč.

Stále podáva výkon

Lidovky pripomínajú, že Zdeno pôsobí v NHL od sezóny 1998/99 a tento rok ho čaká dvanáste play off. Hoci odohral len 21 minút za zápas, čo je najmenej za celú dobu v zámorí, stále si drží dobré čísla.

„Je síce pomalší, ale zostáva užitočným hráčom na ľade, aj v kabíne. V 68 dueloch päťkrát skóroval a osemkrát asistoval, čím v nedohranej sezóne zopakoval výsledok z minulého ročníka.“

Zdeno potvrdzuje, že sa na odchod nechystá, ale svoj vek si uvedomuje. „Úprimne, snažím sa zostať nohami na zemi. Sústreďujem sa na svoju hru a výkony. Som otvorený všetkým možnostiam, uvidíme, čo sa stane. Teraz ma najviac zaujímajú najbližšie zápasy,“ cituje jeho slová český server.

