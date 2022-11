SVET O SLOVENSKU: Číňania si u nás mali postaviť TAJNÚ „policajnú stanicu“! KDE sa nachádza?

Na Čínu sa valí megaškandál! Nezisková španielska organizácia Safeguard Deffenders tvrdí, že v Európe sú nelegálne „policajné stanice“, ktoré oficiálne pred verejnosťou pôsobia ako centrá na udržania komunity čínskych krajanov v zahraničí.

„Sú to oficiálne centrá pomoci pre čínskych krajanov v zahraničí, ktoré majú napojenie na vládu,“ vysvetlil Filip Šebok z Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO) pre Rádiožurnál RTVS. Udržujú kontakty s čínskou komunitou v zahraničí a „zároveň kontrolu,“ doplnil analytik Šebok.

Podľa Safeguard Deffenders sa po celej Európe nachádza viac ako 50 takýchto nezákonných staníc. Sídlia vo Veľkej Británii, Španielsku, Holandsku, Nemecku, Česku a napríklad aj na Slovensku. Safeguard Deffenders tvrdí, že tajná „policajta stanica“ sa nachádza i v Bratislave.

Rádiožurnál RTVS sa preto obrátil na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, no do uzávierky nedostal žiadnu odpoveď. Tajné úrady prešetruje na svojom území Holandská vláda. Aj Česká republika priznala, že monitoruje situáciu.

Bezpečnostná informačná služba (BIS) Českej republiky si zobrala do hľadáčika dve centrá v Prahe. „Je možné konštatovať, že nielen Čína, ale aj niektoré ďalšie štáty vyvíjajú aktivity v snahe získať kontrolu nad vlastnou diaspórou v Českej republike. V tejto chvíli však nemáme informácie, že takáto činnosť by mala vplyv na bezpečnosť štátu,“ povedal pre Deník N hovorca Ladislav Šticha.

Spomínaná nezisková organizácia v septembri vydala správu, kde upozornila na to, že medzi aprílom 2021 a júlom 2022 čínska polícia „presvedčila“ 230-tisíc obvinených čínskych občanov, aby sa „dobrovoľne“ vrátili do Číny.

Začiatkom roka mu volal muž, ktorý sa predstavil ako zamestnanec čínskej policajnej stanice v Rotterdame. Žiadal ho, aby sa vrátil naspäť do Číny, kde je na neho vydaný zatykač. „Myslieť má aj na svoju rodinu, ktorá žije v Číne,“ opísal Rádiožurnál RTVS.

