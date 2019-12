26. december 2019 Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Do Kanady odišli za šťastím. Našla ich tam smrť

Simona bola mladé dievča a začínala s rodinou nový život za oceánom. Osud je však nevyspytateľný a keď je niekto v zlom čase na zlom mieste, nedá sa mu uniknúť…

Zdroj: Reprofoto Global News Toronto

V lete uplynul rok, čo rodina Bagárovcov prišla do Kanady ako slovenskí imigranti. Manželia majú spolu päť detí. Dve najstaršie zostali žiť na Slovensku a s tromi mladšími sa prisťahovali do Toronta.

Simonu, ktorá mala v máji osláviť plnoletosť, však navždy stratili. Môže za to osudná cesta autom, ktorá sa skončila najhoršie, ako mohla.

Už sa nevráti

“Sylvia Bagárová sa v pondelok ráno rozlúčila so svojou 17-ročnou dcérou Simonou a nevedela, že je to navždy,” začína opisovať smutný príbeh kanadský portál Global News. Jeho reportéri urobili aj videorozhovor s užialenou matkou, ktorá stále nevie po anglicky a komunikuje prostredníctvom slovenského tlmočníka.

Kanadským novinárom rozpovedala, že Simona odišla ráno do školy a popoludní jej už iba oznámili hroznú správu – jej dcéra nasadla do auta Mazda 3 spolu s ďalšími tromi spolužiakmi a havarovali.

Simona ako jediná neprežila. Zahynula priamo na mieste nehody. “Možno, keby ju spolužiaci nevzali so sebou do auta, možno by ešte žila,” plakala pani Bagárová pred kanadskými novinármi.

Kto je na vine?

Tínedžerskí kamaráti sa viezli na návštevu priateľov, keď sa fatálne zrazili s taxíkom. “Vodič taxíka (43) práve odbočoval vľavo, keď sa zrazil s Mazdou, v ktorej sa viezli štyria tínedžeri,” píše Global News. Dve autá sa zrazili priamo v križovatke, Mazdu vymrštilo priamo na semafór a skončila na streche.

Taxikárovi sa vôbec nič nestalo a vyviazol bez zranení. Simoniných troch spolujazdcov odviezli do nemocnice, ale sú mimo ohrozenia života. Jeden z nich bol dokonca Simonin aktuálny priateľ. Jedine mladá Slovenka doplatila na nehodu vlastným životom.

“Vyšetrovatelia torontskej polície uviedli, že preverujú dve možné príčiny nešťastia – prekročenie povolenej rýchlosti a taxikárovo odbočenie do ľava. Presného vinníka pomôžu odhaliť aj zábery z priemyselnej kamery a záznamy údajov z havarovaných vozidiel,” píše kanadský portál.

Študenti zo školy, kam Simona chodila, smútia za svojou slovenskou spolužiačkou a chystajú sa odniesť kvety na miesto nešťastia. V škole poskytuje pomoc aj psychológ.

“Toto je čierny deň pre nás všetkých. Smútime nad tragickou stratou mladého života. Bude nám všetkým veľmi chýbať,” uvádza sa vo vyhlásení školskej rady, ktoré cituje Global News.

Zdroj: Dnes24.sk