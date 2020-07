2. júl 2020 Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Japonská vláda je k zahraničným študentom nemilosrdná

Annamária je úspešná slovenská študentka na prestížnej japonskej univerzite. Kvôli pandémii Covid-19 sa však nedokáže dostať späť do školy. Hrozí jej poriadny problém.

Zdroj: TASR

Japonsko sa dlhodobo snaží prilákať na svoje univerzity tie najlepšie mozgy z celého sveta, aby sa neskôr v krajine usadili a prispeli k jej rozvoju.

Lenže teraz sa k zahraničným študentom nespráva ústretovo. Krajina vychádzajúceho slnka sa pod hrozbou koronavírusu uzavrela a študentom hrozí nedobrovoľná absencia. Sú medzi nimi aj Slováci.

Bez možnosti návratu

Japonský portál The Japan Times informuje o príbehu slovenskej študentky Annamárie (27), ktorá v Japonsku študuje environmentálne inžinierstvo na jednej z popredných univerzít.

“Annamária sa obáva, že nestihne predložiť svoju záverečnú prácu, ak sa nebude môcť vrátiť do Japonska do septembra,” píše The Japan Times. Slovenská študentka odcestovala z krajiny 3. marca na návštevu rodiny a netušila, že späť do Japonska sa už nedostane.

Portál dodáva, že po vypuknutí pandémie koronavírusu prijala vláda v Tokyu prísne opatrenia, ktoré zakázali vstup do krajiny pre cudzincov zo 111 krajín a regiónov, vrátane zahraničných študentov.

Diplom aj peniaze

Annamária mala pôvodne veľké plány a chcela si v Japonsku urobiť aj doktorát. Teraz však má veľký problém, ktorý ju môže bolieť aj finančne.

“Obáva sa, že už jej nepredĺžia štipendium na potrebný čas, aby sa dostala k štátniciam. Zároveň sa bojí, že ak nestihne včas odovzdať záverečnú prácu, bude musieť poskytnuté štipendium v plnej výške,” píše japonský portál.

Annamária nechcela zverejniť svoje plné meno. Portálu sa však priznala, ako celú situáciu vníma: “Nikdy som si nepomyslela, že by sa takto mohli správať k študentom. Spolu so zahraničnými vedcami nás hodili do jedného vreca s turistami,” cituje portál jej slová.

The Japan Times približuje, že táto vládna politika je v rozpore s vládnym cieľom prilákať do Japonska 300-tisíc zahraničných študentov do roku 2020.

Premiér Shinzo Abe aktuálne oznámil, že zmierni prísne obmedzenia pre cudzincov z Vietnamu, Thajska, Austrálie a Nového Zélandu. Žiadny plán pre zahraničných študentov však nezmienil.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk