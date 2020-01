14. január 2020 Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Lajčák už zrejme má nové miesto

Súčasný minister zahraničných vecí už v nadchádzajúcich voľbách za Smer nekandiduje a chystá sa stiahnuť z domácej politiky. Brusel mu vraj už chystá celkom nové teplé miesto.

Zdroj: TASR

Miroslav Lajčák je dlhoročný slovenský diplomat, ktorý mal vždy vysoké medzinárodné ambície. Keď odmietal ponuky vládnej strany Smer, aby kandidoval v posledných prezidentských voľbách, zdôvodňoval to tým, že sa chce venovať zahraničnej politike.

Túto ambíciu sa mu podarí realizovať aj naďalej, keďže podľa bosnianskeho portálu The Sarajevo Times si už môže baliť kufre a pripravovať sa na nové pôsobenie na Balkáne.

Špeciálne pre Lajčáka

“Odchádzajúci slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa môže stať prvým špeciálnym vyslancom Európskej únie pre západný Balkán,” uvádza The Sarajevo Times a odvoláva sa pritom na informácie portálu euractiv.com. Zdôrazňuje, že ide o novú pozíciu, ktorú Brusel vytvorí po prvýkrát.

“EÚ zatiaľ nemala špeciálneho vyslanca pre región, ktorý sa snaží o vstup do európskych štruktúr. Príslušné rokovania s Belehradom a Prištinou viedla bývalá vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Federica Mogherini,” píše The Sarajevo Times. Pre Miroslava Lajčáka to bude vlastne návrat tam, kde dlhodobo pôsobil a kde zaznamenal aj najväčšie profesionálne úspechy.

Začiatky Miroslava Lajčáka v medzinárodnej politike sa priamo spájajú s regiónom bývalej Juhoslávie. Už v roku 1999 pôsobil ako výkonný asistent vtedajšieho osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Balkán, ktorým bol tiež dlhoročný slovenský diplomat Eduard Kukan. V tomto období získal prvé dôležité skúsenosti s týmto regiónom a v roku 2001 sa stal slovenským veľvyslancom v Juhoslávii.

Zrejme najväčšieho uznania sa mu dostalo za zorganizovanie referenda o nezávislosti Čiernej Hory v roku 2006. Významne tak prispel k tomu, aby sa tento proces uskutočnil pokojne a bez krviprelievania. Následne bol vymenovaný za vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva a osobitného predstaviteľa Európskej Únie v Bosne a Hercegovine. Pomáhal riadiť chod krajiny, ktorú paralyzovalo etnické rozdelenie a vzájomná nedôvera jednotlivých národností.

Keď v rokoch 2010 – 2012 pracoval ako výkonný riaditeľ pre Európu a strednú Áziu v novovytvorenej Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (EEAS) v Bruseli, pomáhal zvládnuť politickú krízu v Albánsku, kde musel dostať za rokovací stôl rozhádanú vládu a opozíciu, aby sa dohodli na zmiernení napätia po krvavých zrážkach v Tirane na začiatku roku 2011. The Sarajevo Times vymenováva aj celý rad štátnych vyznamenaní, ktorými jednotlivé krajiny Balkánu ocenili prácu Miroslava Lajčáka na ich území.

Zdroj: Dnes24.sk