5. august 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Ľudia sa vrhli do lôžkových vlakov. Cestujú tak aj k moru

Strach z nákazy koronavírusom odrádza mnoho ľudí od cesty lietadlom. Alternatívou je využitie nočného vlaku a tieto linky skutočne pribúdajú naprieč Európou ako huby po daždi.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Ešte donedávna bol tento druh dopravy na ústupe. Kto by už cestoval nočným vlakom, ak môže za lacný peniaz nasadnúť na palubu nízkorozpočtej aerolinky a byť v cieli za dve hodiny? Lenže koronavírus všetko zmenil. Uzavreté priestory letísk a lietadiel sú rizikové a mnoho ľudí chce tiež cestovať ekologickejšie. Vedeli ste, že vlakom môžete ísť aj na dovolenku k moru a to bez prestupovania?

Nočné dobrodružstvo

Pre dospelého je to trochu nepohodlné spanie, ale deti budú z jazdy “nočákom” nepochybne vo vytržení. Ak idete do Chorvátska, stačí vám nastúpiť večer do lôžkového vlaku v Bratislave a ráno ste v chorvátskej Rijeke.

“O cestovanie novou linkou, ktorá spája Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Chorvátsko je taký záujem, že dopravca sa rozhodol spojenie rozšíriť na každý deň,” píše český protál idnes.cz.

Jazda vlakom síce trvá dlhšie, ale je oveľa ekologickejšia ako lietadlo. Zabudnúť tiež môžete na diaľničné kolóny a čakanie na hraniciach. Tento trend zachvátil celú Európu.

Vlaky sú hit

Zelená ekonomika je oficiálna priorita EÚ a tak je nepochybné, že vlaky budú dostávať stále viac priestoru. Náklady na ich prevádzku sú však značné a tak by nebolo prekvapením, keby Brusel a národné vlády začali túto formu dopravy špeciálne podporovať.

“Švédska vláda oznámila, že vloží peniaze do nových liniek, ktoré spoja Štokholm a Malmö s Hamburgom a Bruselom… Podobné plány má aj Francúzsko. Nočné vlaky začnú znovu jazdiť medzi Parížom a Nice… Rakúska železničná spoločnosť ÖBB už v roku 2016 odkúpila od Nemcov 42 spacích vozňov,” uvádza idnes.cz.

Portál pripája aj slová zástupcu nezávislých poskytovateľov vlakovej dopravy Nicka Brooksa. Tvrdí, že štáty by mali zakázať dotovaným leteckým spoločnostiam prevádzkovať lety, ktoré môžu nahradiť vlaky – predovšetkým krátke vzdialenosti a nočné spoje.

Zdroj: Dnes24.sk