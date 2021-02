Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 SVET O SLOVENSKU: Maďari hovoria o česko-slovenskej mutácii koronavírusu Je to smutná exkluzivita, z ktorej sa nedá tešiť, ale je to tak - už aj v Maďarsku objavili nový česko-slovenský zmutovaný koronavírus. Treba sa ho báť? 25. február 2021 MI Svet o Slovensku

Maďarský portál index.hu informuje o pozitívnych vyhliadkach vlády v Budapešti poraziť pandémiu koronavírusu do začiatku leta. Všetko by mohli pokaziť len nové zmutované vírusy, ktoré sa šíria po svete. Jeden taký mutant vznikol aj na našom území.

Veľké nádeje

Maďari chcú poraziť šírenie vírusu masívnym očkovaním a sú veľmi optimistickí. Naši južní susedia by si vraj mohli vydýchnuť už čoskoro.

„Ak bude očkovanie dobre napredovať a nepríde ďalší brutálny mutant Covid-19, môžeme nad epidémiou vyhrať do konca mája,“ cituje index.hu slová virológa Miklósa Rusvaia.

Vedec uviedol, že všetko by mohol pokaziť nejaký nový variant covidu, ktorý by zásadne zmenil proteín vírusu. Takej situácie sa naozaj treba obávať. Nové varianty prišli do Maďarska aj z nášho územia, ale veľký rozruch nespôsobili.

„Preukázalo sa, že české a slovenské mutanty sú ďalšou verziou britského variantu Covid-19 a žiaden z nich nespôsobuje vážnejšie ochorenie ako pôvodný vírus,“ uviedol M. Rusvai.

Tento nový česko-slovenský kmeň objavili slovenskí vedci už dávnejšie. Na rozdiel od maďarského vyjadrenia uviedli, že v sebe nesie vyššiu vírusovú nálož, je infekčnejší a môže spôsobiť ťažší priebeh ochorenia.

Je infekčnejší

Slovenskí vedci potvrdili nový variant koronavírusu s názvom B.1.258. Rozšírený je na Slovensku aj v Česku. Dôkazy naznačujú, že táto mutácia, ktorá sa rýchlo šíri aj ďalej do Európy, vznikla nezávisle od variantu B.1.1.7, teda od anglického kmeňa.

Webový portál vZdravotnictve.sk o tom informoval v polovici februára na základe publikovanej vedeckej práce virológa Borisa Klempu z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) spolu s výskumným tímom zloženým zo slovenských odborníkov.

Sporná vakcinácia

Maďari sa v boji s pandémiou spoliehajú na rýchlu vakcináciu. Problémom však môžu byť očkovacie látky, ktoré používajú. Po ruskom Sputniku V doviezla Orbánova vláda do krajiny aj 275-tisíc dávok čínskej vakcíny Sinopharm.

Ako informuje index.hu, maďarskí lekári spochybňujú bezpečnosť a účinnosť čínskej očkovacej látky, pretože k nej chýbajú potrebné podklady. Preto ňou mnohí odmietajú očkovať.

„Číňania neuviedli výsledky očkovania,“ píše portál. Lekári majú k dispozícii len preklad čínskeho popisu vakcíny a to je veľmi málo.

Sinopharm sa vyslovene neodporúča pre ľudí s rôznymi chronickými ochoreniami, čo je veľmi veľká skupina. Čínsku očkovaciu látku tak zrejme podajú len tomu, kto si ju vyslovene vyžiada a bude ochotný tak urobiť na vlastné riziko.

Zdroj: Dnes24.sk