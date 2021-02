Zdroj: TASR/AP SVET O SLOVENSKU: Tak predsa nie sme najhorší v boji s koronou. Alebo áno? Smutné svetové prvenstvo v počte nakazených ľudí koronavírusom v prepočte na milión obyvateľov oficiálne patrí Čechom. Lenže Slováci zrejme zavádzajú. 24. február 2021 MI Svet o Slovensku

24. február 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Tak predsa nie sme najhorší v boji s koronou. Alebo áno? Smutné svetové prvenstvo v počte nakazených ľudí koronavírusom v prepočte na milión obyvateľov oficiálne patrí Čechom. Lenže Slováci zrejme zavádzajú.

Ak by sme sa chceli trochu rozveseliť, mohli by sme sa utešovať, že Slovensko je síce svetovým covidovým lídrom v počte úmrtí a hospitalizácií pacientov s Covid-19, ale v priemernom počte infekcií na milión obyvateľov za posledných sedem dní sme „až“ na desiatom mieste. Najhorší sú vraj Česi. Je to však trochu zložitejšie.

Kto je najhorší

Český portál novinky.cz zverejnil rebríček krajín s najvyšším počtom prípadov Covid-19 na milión obyvateľov vypočítaný ako priemer za posledný týždeň. Výsledky sú hrozivé.

„Česká Republika je s 884 nakazenými na milión obyvateľov najhoršia na svete v boji s koronavírusom,“ uvádza portál.

Na ďalších popredných miestach smutného rebríčka sa umiestnili najmä maličké krajiny, ktoré pri takýchto prepočtoch prirodzene vyskakujú na vrchné priečky – Seychely, San Marino, Čierna Hora, Sv. Lucia, Bahrajn, Monako. Na desiatom mieste skončilo Slovensko.

„Z okolitých krajín je po Českej republike najhoršie Slovensko, ktoré má na milión obyvateľov „len“ 380 prípadov. Poľsko ich má 193, Rakúsko 189 a Nemecko 89,“ vysvetľujú novinky.cz.

Z väčších krajín je situácia horšia len v Estónsku a prekvapivo aj v Izraeli, ktoré je svetovým lídrom v očkovaní a nedávno začalo znovu otvárať zavreté prevádzky v krajine. Ako je to možné? Zrejme je problém vo vykazovaní štatistiky. Tá slovenská skrátka nesedí.

Premiérovo priznanie

Masové antigénové testovanie na Slovensku úplne rozbilo štatistické vykazovanie šírenia infekcie. Oficiálne sa totiž vykazujú len výsledky z PCR testov, ktorých sa robí málo a len nedávno sa začali každý deň udávať aj výsledky antigénových testov. Zmätok priznal aj premiér Igor Matovič na Facebooku.

„Ak sa chceme pravdivo pozrieť na vývoj pandémie Covid-19 na Slovensku, aké štatistiky použiť? Štatistiky pozitívnych? Asi nie, keďže sa v čase rôznia spôsoby a počty testov. Najvernejší pohľad do reality je pohľad na počet hospitalizovaných ľudí v nemocniciach,“ napísal premiér.

Aj v tomto prípade vychádza Slovensko veľmi zle. Podľa globálnej štatistiky na stránke ourworldindata­.org je naša krajina aktuálne na šiestom mieste na svete z hľadiska počtu obetí Covid-19 na milión obyvateľov. Aj to je však relatívne.

Na prvých dvoch miestach v rebríčka úmrtí na milión obyvateľov sú opäť maličké štátiky San Marino (29,5) a Monaco (25,5). Tretie je Česko (19,3), nasleduje Čierna Hora (19,1) a ostrov Sv. Tomáš (18,3). Na šiestom mieste svieti Slovensko (17,2).

