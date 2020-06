4. jún 2020 Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Maďari vystrkujú rožky a žiadajú niečo ako autonómiu

Igor Matovič pozval stovku slovenských Maďarov na Bratislavský hrad pri príležitosti 100. výročia podpísania Trianonskej zmluvy, ktorá je stále veľkou traumou pre maďarských nacionalistov.

Maďarská tlač s nadšením píše o veľkej nádeji, že sa postavenie Maďarov na území Slovenskej republiky konečne dostane na vyššiu úroveň. Mimoparlamentná strana SMK dokonca predložila premiérovi Igorovi Matovičovi zoznam svojich požiadaviek.

Podľa nich by sa z Maďarov na Slovensku mal stať “svojbytný politický národ” s vlastnou širokou samosprávou. Šikovne sa vyhýbajú slovu autonómia, ale v podstate ju žiadajú.

Chápavý Matovič

Už pred voľbami viedlo OĽaNO paralelnú kampaň v maďarčine na juhu Slovenska a aj programové vyhlásenie Matovičovej vlády je preložené do maďarčiny. Premiér sa neprestáva uchádzať o hlasy tejto menšiny ani teraz.

Z rukáva vytiahol silný tromf v podobe oficiálneho pripomenutia si výročia Trianonskej dohody na Bratislavskom hrade, čo ešte žiadny slovenský premiér pred ním neurobil.

Historický dokument pred sto rokmi definitívne roztrhal Uhorsko a umožnil vznik Československa a ďalších nástupníckych štátov. Mnoho Maďarov to dodnes vníma ako obrovskú krivdu a snívajú o znovuzjednotení všetkých Maďarov v karpatskej kotline.

Maďarský portál Hungary Today cituje premiérove slová na spomienkovej udalosti: “Igor Matovič vyhlásil, že rozumie žiaľu a smútku Maďarov nad Trianonom. Na druhej strane pripomenul, že cestu k tejto zmluve vydláždili zlé rozhodnutia maďarských elít. Maďari musia chápať, že pre niekoho to síce znamenalo stratu a nespravodlivosť, ale pre iných to prinieslo nové príležitosti.”

Skrytá autonómia

Na Bratislavský hrad prišli aj zástupcovia maďarskej mimoparlamentnej strany SMK, ktorá má s Matovičom veľmi dobré vzťahy. Premiérovi odovzdali memorandum s požiadavkami, ktoré sa dajú označiť ako snaha o maďarskú autonómiu.

Nepriamo to pre denník Pravda potvrdil aj dočasný šéf SMK Péter Őry. Vyhlásil, že žiadajú len to, čo žiadal slovenský národ v roku 1861 v rámci Memoranda národa slovenského. Vtedy sa Slováci usilovali získať autonómne postavenie v rámci Uhorska.

Dnes SMK žiada uznanie Maďarov za svojbytný politický národ v rámci Slovenska. Hungary Today to rekapituluje slovami, že “maďarská časť Slovenska by sa mala stať štátotvornou komunitou so širokou samosprávou a so slobodným používaním svojich národných symbolov a jazyka.” Reakcia Igora Matoviča zatiaľ nie je známa.

Portál pridáva aj vyjadrenie top predstaviteľa maďarskej vládnej strany Fidész Zsolta Németha. Kroky novej slovenskej vlády vo vzťahu k maďarskej menšine sú podľa neho sľubné a do ich vzájomných vzťahov sa dostáva empatia.

