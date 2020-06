2. jún 2020 Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Matovič dostáva nakladačku, vraj má komunistické maniere

Aj české médiá si všímajú pomerne netradičný nápad Matovičovej vlády vydávať vlastné noviny a zadarmo ich distribuovať do každej domácnosti. Niektorým to pripomína komunistov.

Matovičova vláda chce rozdávať do schránok vlastné noviny, kde majú jednotlivé ministerstvá robiť odpočty svojej činnosti. Dôvody môžu byť dva – buď je nespokojný s tým, ako o vládnych politikách informujú súkromné a verejnoprávne médiá na Slovensku, alebo sa chce jednoducho vyhnúť akejkoľvek kritike.

Vo vlastných novinách môže vláda naservírovať občanom informácie len zo svojho uhla pohľadu a samozrejme, pochváliť sa.

Dva milióny a stovky tisíc

Český portál novinky.cz píše, že vládne noviny by mali vychádzať v náklade dva milióny kusov a je to predstava premiéra Igora Matoviča. „Ten bol v minulosti vydavateľom bezplatných regionálnych reklamných novín,“ pripomína portál.

Vládne noviny do každej domácnosti by mali mať 32 strán a každý mesiac by informovali verejnosť o činnosti vlády. Jednotlivé ministerstvá sa teda môžu rozpísať, čo všetko sa im už podarilo, aké projekty podporili, na čo minuli peniaze a čo chystajú do budúcnosti. Ťažko predpokladať, že vláda by v takýchto novinách kritizovala samu seba. Výsledkom teda bude reklama vládnych úspechov za štátne peniaze.

Koľko to všetko bude stáť ešte známe nie je, ale je jasné, že málo to nebude. „Úrad vlády cenu zatiaľ nekomentuje, ale pôjde o stovky tisíc eur,“ cituje český portál informáciu denníka Sme. Pripája aj stanovisko Igora Matoviča, ktorému sa nápad s vládnymi novinami za peniaze daňových poplatníkov veľmi páči: „Vlastné noviny si robia aj obce, kraje a mestá. Nevidím najmenší dôvod, prečo by sme nemohli robiť aj vládne noviny.“

Organizácia Transparency International v minulosti viackrát upozornila, že mestské a krajské noviny sú často len hlásnou trúbou primátorov a županov. Voličom ponúkajú skreslené informácie o úspechoch aktuálneho samosprávneho vedenia a zneužívajú sa počas predvolebného boja.

Ako komunisti

V komentároch pod článkom zaznievajú zmiešané názory českých čitateľov. Niektorí nápad vítajú a tešia sa konečne na tie správne informácie. Iní poukazujú na zbytočnosť, až škodlivosť tohto nápadu: „Prečo hneď noviny? Stačí raz za týždeň zavesiť na Facebook video a povedať "čau ľudia,“ alebo niečo také," píše jeden z čitateľov.

A ďalší mu hneď aj odpovedá a pripomína komunistické praktiky: „Aby občania vedeli, čo si majú myslieť… alebo Rudé Právo do každej rodiny.“ Iný čitateľ zasa naráža na fakt, že priamo štátom vlastnené noviny sú typické pre autoritatívne režimy: „Zrejme sa inšpirujú úspechom vládnych novín v Rusku.“ Štandardné demokracie podporujú verejnoprávne médiá, ktoré majú profesionálne novinárske vedenie nezávislé od vlády.

