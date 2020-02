13. február 2020 Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Mama dvoch detí chce poraziť košického rekordmana

Táto žena má vážne guráž! Emma z Veľkej Británie si trúfa zdolať Guinnessov rekord v ťahaní auta vlastnou silou počas 24 hodín. Prekonať by tak chcela známeho slovenského siláka.

Emma Chetwynd Jarvis (41) rozhodne netrávi voľný čas štrikovaním. Je nadšená športovkyňa a obľubuje pre ženy dosť netradičné silové disciplíny. Doma vo Veľkej Británii sa zúčastňuje na súťažiach Silné ženy a aktuálne sa už takmer rok poctivo a tvrdo pripravuje na zlomenie Guinnessového rekordu, ktorý od roku 2018 drží Slovák Juraj Barbarič (na titulnej snímke, pozn. red.), prezývaný tiež košický Herkules.

Ťahanie nosorožca

Britský portál Malvern Gazette uvádza, že Emma sa pokúsi vlastným telom ťahať nosorožca, aby tak získala svetový rekord v tejto disciplíne. Samozrejme, že táto silná žena nebude ťahať živé zviera. Ide len o prirovnanie, akú hmotnosť musí zvládnuť opásaná špeciálnymi telovými popruhmi. Nosorožec môže vážiť až 2,5 tony.

„Táto mama dvoch detí bude ťahať auto vážiace viac ako nosorožec, aby získala svetový rekord a vyzbierala peniaze na charitatívne účely,“ píše Malvern Gazette. V aute bude sedieť aj šofér, ale motor bude, pochopiteľne, vypnutý. Emma sa musí s autom boriť viac ako 24 hodín, aby zlomila aktuálny Guinnessov rekord v slovenských rukách.

„Svetovým rekordmanom v tejto disciplíne je od roku 2018 Slovák Juraj Barbarič,“ píše portál. Košický Herkules ťahal automobil s hmotnosťou viac ako 1,5 tony počas 24 hodín a prešiel takto 33,9 kilometra. Svoj výkon podal na špeciálnom uzavretom okruhu v obchodnom centre v Košiciach, aby ho nevyrušovalo nepriaznivé počasie.

Pre dobrú vec

„Už desať mesiacov trénujem šesť dní v týždni, aby som to dokázala,“ cituje Emmine slová Malvern Gazette. „Je to poriadne náročné, najmä, keď ste pracujúca matka, ale už dlho o tom snívam. Zatiaľ je to pre mňa najväčšia výzva, akú som si kedy vytýčila,“ dodáva siláčka.

Zároveň vysvetľuje, že svoje deti pri tréningoch nezanedbáva. Berie ich so sebou a ťahá ich na sánkach, a to aj v lete. Ako to už býva zvykom, svoj pokus o zlomenie Guinnessovho rekordu chce využiť na charitatívnu zbierku. Vyzbierané peniaze by mali putovať do hospicu v meste Worcester, ktorý sa stará o dospelých pacientov s ťažkým zdravotným stavom. Emmin pokus je naplánovaný na marec.

