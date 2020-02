12. február 2020 Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Medvede z Bojníc by sa mali presťahovať do Anglicka

Zoologická záhrada v anglickom meste Dudley robí všetko, čo sa dá, aby získala štyri slovenské medvede do nového výbehu. Chlpáči by mohli byť veľkou turistickou atrakciou.

Medveďov je na Slovensku dosť nielen v zoologických záhradách, ale aj vo voľnej prírode. V britských lesoch sa však naposledy voľne potulovali niekedy okolo roku 500 a zrejme ich tam priviezli Rimania.

Aj preto je pre Britov veľmi atraktívne môcť sa pozrieť na túto úctyhodnú šelmu aspoň v zajatí. Zoologická záhrada v meste Dudley sa snaží doviezť štyri medvede z bojnickej ZOO na Slovensku.

Rozkošné zvieratá

Britský portál BirminghamMail hovorí o „rozkošných slovenských medveďoch,“ ktoré by sa mohli presťahovať z Bojníc do zoologickej záhrade v Dudley. Má ísť o „top turistickú atrakciu,“ na ktorú sa miestni ľudia veľmi tešia. Pred mnohými rokmi tu medvede mali a radi by ich privítali opäť.

Zoologická záhrada však musí najprv zmodernizovať výbeh, v ktorom by slovenskí chlpáči našli nový domov. Žiadosť o schválenie povolenia na takúto stavbu už majú na stole miestni poslanci. „Vedenie Zoo dúfa, že mesto schváli projekt za 250 tisíc libier, ktorý umožní návrat medveďov do Dudley po 40 rokoch,“ píše BirminghamMail.

Rozhodli ľudia

Ak sa plán podarí, slovenské medvede sa môžu tešiť na naozaj vrúcne privítanie. Vybrali si ich totiž samotní návštevníci Zoo v Dudley. „Každý návštevník zoologickej záhrady dostal žetón, ktorým mohol hlasovať za jednu z troch možností vylepšení výbehov,“ uvádza portál. V hlasovaní napokon vyhral nový domov pre medvede.

„Očakáva sa, že návrat medveďov do Dudley zvýši reputáciu zoologickej záhrady,“ píše portál. Ich starý výbeh navrhol v roku 1930 architekt Berthold Lubetkin, čo zvyšovalo hodnotu celej Zoo. „Svoj ikonický modernistický dizajn uplatnil aj pri stavbe výbehu pre gorily a bazéna pre tučniaky v londýnskej Zoo… Navrhol tiež dvanásť budov v meste Dudley, ktoré sú dnes pamiatkovo chránené a tvoria najväčšiu ucelenú zbierku jeho architektonickej práce na svete,“ dodáva BirminghamMail.

Zdroj: Dnes24.sk