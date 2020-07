31. júl 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Matovič valcuje prieskumy… Čo by asi písal Kuciak?

České médiá si podrobne všímajú škandály Matovičovej vlády - odpísané diplomovky a teraz aj odstúpenie štátneho tajomníka Kyselicu. OĽaNO však nestráca dôveru voličov.

Zdroj: TASR/AP

Aktuálny prieskum agentúry Polis Slovakia pre televíziu Joj potvrdzuje, že hnutie OĽaNO by stále vyhralo voľby, aj napriek viacerým škandálom, ktorým vláda čelí. Niektorí českí čitatelia portálu novinky.cz nad tým krútia hlavou a na slovenského premiéra nemajú dobré slovo.

Matovič vedie

Portál novinky.cz cituje výsledky prieskumu agentúry Polis, ktoré rozdávajú karty na slovenskom politickom nebi celkom jednoznačne:

Víťazné OĽaNO by aktuálne získalo takmer 22 percent voličských hlasov. Na druhom mieste skončil Hlas expremiéra Petra Pellegriniho so ziskom 15,5 percenta, pričom ide o stranu, ktorá ešte nebola ani zaregistrovaná.

Na treťom mieste je vládna SaS (9,2 %), ktorá predbehla dlhoročnú stálicu voličských preferencií stranu Smer-SD. Oslabenú partaj Roberta Fica by dnes volilo len 8,8 percenta voličov. Vládna strana Za ľudí by sa do parlamentu tesne nedostala. Svojich poslancov by však malo Progresívne Slovensko (6,8 %).

Bude z toho mela

Portál už v úvode pripomína, že OĽaNO si udržuje prvenstvo v prieskumoch napriek škandálu s odpísanou diplomovkou premiéra. Teraz k tomu pribudla aj odhalená tajná minulosť štátneho tajomníka Lukáša Kyselicu.

„A to Slováci tak veľmi túžili po zmene. Taká tragikomédia. Čo by asi dnes písal Kuciak…“ zamýšľa sa jeden z čitateľov. A kritických komentárov pribúda:

„Slovákom ešte chvíľu potrvá, kým zistia, koho si to vlastne zvolili… No, čo sa čudujete, veď u nás je to rovnaké, možno sú to aj spojené nádoby. Slováci sú však divokejší ako my, tak by som sa nedivil, keby tam z toho nastala mela…“

Jeden z čitateľov urobil aj paralelu s názvom hnutia OĽaNO: „To je tá inteligencia a sedliacky rozum obyčajných ľudí. Človek im môže aj nas..ť na hlavu a oni ho aj tak budú mať radi.“

Zdroj: Dnes24.sk