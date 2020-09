11. september 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Neuveriteľná nehoda na parkovisku. Ako sa toto mohlo stať?

Slovenský kamionista si pokojne spal vo svojej kabíne v bezpečne odstavenom vozidle na francúzskom diaľničnom odpočívadle. Keď tu zrazu ho prebudil obrovský náraz…

Vodiči medzinárodnej diaľkovej dopravy sú pripravení skutočne na všetko – od bežných dopravných problémov, cez migrantov skáčucich na vozidlo, až po zlodejov a dopravné nehody.

Ale táto situácia, ktorá prebudila slovenského kamionistu vo Francúzsku, je predsa len unikátna.

Ako sa tam dostal?

Francúzsky portál estrepublicain.fr píše o vážnej nehode, ktorá zakliesnila francúzskeho vodiča (21) v jeho škodovke s luxemburskými značkami pod odstaveným kamiónom.

„V jeho kabíne spal nič netušiaci slovenský vodič. Prípad sa stal v pondelok tesne pred polnocou na parkovisku a nie počas jazdy na diaľnici.“

Nehoda sa stala pri vjazde na odpočívadlo Crantenoy, na ceste RN 57 v smere na Nancy-Epinal. Na miesto zakrátko prišli hasiči, policajti i záchranári. Nikto si dôvody nevie vysvetliť. „Bola to nevoľnosť, spánok alebo mechanická porucha? Vyšetrujúci policajti z Vézelis nenašli za zakliesneným autom žiadne stopy po brzdení a snažia sa nájsť príčinu nehody,“ uvádza estrepublicain.fr.

Ťažko zranený

Fotka z miesta nehody je naozaj hrozivá. Škodovka mladého Francúza musela vraziť plnou silou do zadnej časti kamióna a vkliesnila sa pod náves až po čelné sklo.

„Hasiči museli rozstrihať karosériu, čo im trvalo približne hodinu. Potom mohli vyslobodiť mladého vodiča, ktorý bol pri vedomí, ale vážne zranený.“

Záchranári muža okamžite odviezli do nemocnice v Nancy. Keďže policajti nevedia, ako k nehode došlo, zjavne ešte nebol schopný vypovedať. „Tak to dobre obišiel. Myslel som si, že je mŕtvy, podľa stavu jeho auta pod kamiónom. Videl som to, keď som prechádzal okolo,“ napísal jeden z komentujúcich čitateľov na facebookovú stránku francúzskeho portálu.

