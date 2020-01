20. január 2020 Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Ryšavka odrovnala írskeho playboya

Írski diváci sa aktuálne zabávajú na novej sérii šteklivej reality šou, kde sa neznámi ľudia stretávajú na prvom rande. Hneď v prvom dieli sa predstavila aj slovenská dievčina.

Írska reality šou First Dates Ireland sa dá voľne preložiť ako Prvé rande v Írsku. Princíp je jednoduchý – v romantickej reštaurácii sa stretne párik mladých ľudí, ktorí sa nikdy pred tým nevideli. Ich oťukávanie a flirtovanie zaznamenáva až dvadsať kamier, ktoré sú decentne skryté, aby ich nerušili. Na konci relácie obaja zhodnotia ich prvé rande a povedia, či majú chuť si to zopakovať. V prvom dieli vystupoval írsky lámač sŕdc a slovenská modelka.

Svalovec neočaril

Na Slovensku sa formát First Dates Ireland dá prirovnať k reality šou Nevesta pre milionára, ktorá sa vysielala v roku 2006. Aj vtedy sa niektorí diváci zabávali a na niektorých pôsobil tento typ programu trochu trápne. Podobne rozpačitý bol aj pohľad na írskeho playboya Barryho Johna (34) z Dublinu, ktorý sa aktuálne snažil zapôsobiť na Slovenku Katarínu.

“Lámača ženských sŕdc dali dohromady na prvé rande so slovenskou modelkou Katarínou, ale veľmi ju neočaril,” uvádza írsky portál entertainment.ie.

Barry síce na prvý pohľad pôsobil sexi, bol urastený a svalnatý, ale dobrý dojem trval len do okamihu, keď otvoril ústa. Mnoho divákov mu vyčítalo neúctivý prístup k ženám a celkovo nepôsobil veľmi inteligentným dojmom. “Aj z ostnatého drôtu by bol lepší frajer ako z Barryho Johna,” uvádza portál názor jednej z diváčok.

Podvádzaš frajerov?

Írsky svalovec si na rande s Katarínou nepočínal práve najlepšie. Všetko zaklincoval v okamihu, keď sa jej ako jednu z prvých otázok spýtal, či podvádzala svojho posledného priateľa.

Barry sa následne snažil ospravedlniť svoje správanie pre írsky portál Irish Mirror. Vraj je prirodzene sebavedomým človekom, čo môže niektorých ľudí odradiť.

Celkovo sa snaží byť v komunikácii čo najviac otvorený a preto ani neskrýva svoju minulosť playboya. “Ak by sa ma niekto spýtal, či som v minulosti podvádzal ženy, priznal by som to. Nie som na to nijako hrdý a dnes už by som to nerobil. Ale osobne by som si skôr dával pozor na niekoho, kto to neprizná, pretože takíto ľudia budú podvádzať znova,” cituje jeho slová Irish Mirror, ktorý Katku popisuje ako “horúcu ryšavku.” Nuž, slovenskú krásku táto otvorenosť rozhodne nepresvedčila, aby si s ním dala druhé rande.

