17. september 2020 SVET O SLOVENSKU: Sklenaříková oslavuje 49. rokov! Odhalila kruté detaily z detstva

Jedna z najkrajších Sloveniek je vo veku, keď prehodnocuje svoj život a nebojí sa verejne rozprávať aj o traumách, ktoré jej mal spôsobiť otec. Materstvo ju vraj kompletne zmenilo.

Zdroj: Adriana Sklenaříková archív

Adriana Sklenaříková Karembeu sa narodila v Brezne 17. septembra 1971. Ako študentku medicíny v Prahe ju objavila agentka modelingovej agentúry a odvtedy jej hviezda svetovej topmodelky už len stúpala. Jej detstvo však nebolo radostné a to vraj mohlo ovplyvniť aj fakt, že dlho odkladala vlastné materstvo.

S otcom sa nebaví

Francúzsky magazín public.fr prináša útržky z rozhovoru, ktorý Adriana poskytla francúzskym médiám ešte minulý rok. Opäť sa v ňom vrátila k svojmu komplikovanému vzťahu s vlastným otcom, ktorý podľa jej slov nemá záujem prísť sa pozrieť na svoju dvojročnú vnučku Ninu.

„Občas sa hnevám. Ale ak by ju chcel vidieť, tak by som mu nebránila. Ibaže by o to nestál, pretože inak by tu už bol,“ cituje portál Adrianine slová.

Krásna Slovenka dodáva, že rany z detstva dokonca mohli ovplyniť jej nevôľu stať sa matkou v skoršom veku.

„Často si hovorím, že za tým je môj otec a zlé zážitky z detstva. Možno som mala podvedomý strach mať deti kvôli tomu, čo som prežila, aj keď sa to môže zdať hlúpe…,“ dodáva bývalá top modelka.

Bolestne priznáva, že v detstve sa cítila nechcená a odmietaná, čo nadlho poznačilo aj jej osobnosť a sebaúctu. „Hovorím si, že už na to nebudem myslieť, že je to minulosť. Ale stále to bolí,“ dodáva Adriana pre public.fr.

Nina všetko zmenila

Bývalá top modelka, z ktorej sa vo Francúzsku stala skutočná televízna hviezda, však nemá problém byť aj sebakritická. Priznáva, že až narodenie dcéry Niny ju dostalo do tých správnych koľají.

„Pred jej narodením sa všetko točilo len okolo mňa. Bola som naozaj veľmi egocentrická, občas to bolo až nezdravé. Príchod Niny na svet ma úplne zmenil,“ uvádza Sklenaříková pre public.fr.

Snaží sa byť veľmi oddanou matkou a dokonca sa v minulosti priznala, že by napriek svojmu veku privítala ešte jedno dieťa. S manželom však zatiaľ nenašli zhodu na tejto otázke.

„Nina úplne zmenila spôsob, akým sa pozerám na svet. Prestala som byť taká rozlietaná, obmedzujem pracovné aktivity a sústreďujem sa na rodinu,“ uzatvára rodáčka z Brezna.

