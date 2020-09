15. september 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Česi ostro reagujú na nový režim so Slovenskom

Česká republika sa od piatka dostáva na slovenský zoznam červených krajín. Pre obe krajiny je to veľká vec a česká verejnosť to aj patrične komentuje. Kritika však nejde smerom do Bratislavy.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

So žiadnou krajinou nemá Slovensko také úzke väzby ako s Českom a platí to aj naopak. Preto je rozhodnutie slovenského ústredného krízového štábu o povinnej karanténe alebo negatívnom teste po návrate z Česka vnímané veľmi citlivo. Povinnosť začne platiť od piatka 18. septembra.

Bude to škoda…

Novinke z Bratislavy sa v pondelok venovali všetky médiá s palcovými titulkami. „Navrátilci z Česka sa na Slovensku budú musieť preukázať negatívnym testom na koronavírus nie starším ako 72 hodín. Alebo nastúpiť do päťdňovej domácej karantény a prejsť testom,“ píše český portál idnes.cz.

Na nové pravidlá už zareagoval aj český premiér Andrej Babiš: „Ak to Slovensko prijme, tak to bude škoda,“ cituje jeho slová idnes.cz. Podľa českého predsedu vlády to nepomôže vzájomným ekonomickým vzťahom.

Slovensko však zároveň prijalo množstvo výnimiek z nového režimu s Českou republikou. Karantény a testov sa nemusia báť pendleri do 30 km od hraníc, študenti, pedagógovia, výskumníci, zdravotníci, poľnohospodári, sociálni pracovníci, pracovníci v kritickej infraštruktúre, niektorí športovci a umelci.

Obmedzenie cestovania

Zaradenie Česka medzi „červené“ štáty znamená teda obmedzenie cestovania. „Slovensko je destináciou veľmi obľúbenou. Tento rok to je zhruba sedemtisíc ľudí, čo na Slovensku boli alebo sa tam chystali ísť. Je to teda veľká rana pre cestovateľov,“ vyhlásil podpredseda Asociácie cestovných kancelárií ČR Jan Papež vo vysielaní televízie ČT24.

Dodal, že to bude veľká rana aj pre samotných slovenských hotelierov a zamestnancov v cestovnom ruchu. Česi totiž tvorili v minulých rokoch najpočetnejšiu zahraničnú klientelu v ubytovacích zariadeniach na Slovensku.

Je to naša chyba

Väčšina českých čitateľov pod článkom idnes.cz dáva Slovákom za pravdu a chvália slovenských hygienikov: „Ja si myslím, že je to v poriadku. Keď nemáme rozum my, musí ho mať niekto iný… To sa dalo čakať, tam neskáče hygiena podľa toho, čo si praje ľud.“

Mnoho českých komentujúcich kriticky pripomína, že Česi až teraz opätovne zavádzajú rúška do interiérov a nemajú chuť ich nosiť.

„Bohužiaľ, tu si ľudia začali myslieť, že sa nič nedeje, veselo sa rozbehli na dovolenky, chodii sa opíjať na diskotéky, robili oslavy…poďakujte tým, ktorí rúška a ďalšie opatrenia označovali len za svojvôľu,“ reagujú Česi.

Niektorí si však všímajú, že vysoké čísla v Českej republike sú výsledkom naozaj masového testovania. Od 8. septembra pribúdalo každý deň viac ako tisíc infikovaných, ale české laboratóriá denne otestovali približne 16-tisíc ľudí.

„Až Slováci začnú testovať toľko ako my, tak uvidíme, ako bude vyzerať pomer nakazených,“ uštipačne dodáva jeden z českých čitateľov.

Zdroj: Dnes24.sk