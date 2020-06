16. jún 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Sklenaříková sa priznala. Akým jazykom hovorí s dcérou?

Bývalá slovenská topmodelka neprestáva fascinovať francúzsku verejnosť svojou krásou a najnovšie aj oddaným materstvom. Jej dcéra Nina už bude mať dva roky a začína rozprávať. Ale akým jazykom?

Zdroj: Adriana Sklenaříková archív

Adriana Sklenaříková (48) je vo Francúzsku veľkou hviezdou, ktorá sa prihovára divákom nielen ako tvár reklamných kampaní, ale najmä ako moderátorka televíznej šou o zázračných schopnostiach ľudského tela. Posledné dva roky však púta pozornosť médií najmä ako mama dvojročnej Ninky.

Bude štvorjazyčná?

Adriana vychováva svoju dcéru s manželom Aramom Ohanianom z väčšej časti v Maroku. Rodina tam má zázemie, keďže je to domovina a biznisová základňa Arama Ohaniana. Adriana však pri výchove nezabudla ani na materinský jazyk.

„Ja sa s Ninou rozprávam po slovensky, jej otec po francúzsky, jej pestúnka po anglicky a celý svet sa jej tu prihovára po arabsky. Takže sa už chytá vo všetkých jazykoch,“ cituje Adrianino priznanie francúzsky portál PurePeople.

Krásna Slovenka zároveň prezradila, že jej vytúžená dcéra je veľmi odvážne dievčatko už v útlom veku: „Absolútne si dôveruje. Dúfam, že túto vlastnosť si udrží. Ničoho sa nebojí… Niekedy kráča so zatvorenými očami, až kým do niečoho nenarazí. Moja dcéra je bojovníčka!“ uzatvára so smiechom Adriana.

Pestúnku nechcela

Adriana býva v rozhovoroch s médiami vždy prekvapivo otvorená. Portál pripomína jej skoršie vyjadrenie, ako trpí prítomnosťou pestúnky. Ešte osem mesiacov po narodení dcéry zvládala všetku starostlivosť sama, ale priznala, že to bolo veľmi náročné.

Napokon sa rozhodla zaobstarať si pomoc a priznáva, že jej to aj prospelo. „Konečne si môžem umyť vlasy a ísť občas von na večeru s manželom,“ komentovala to so smiechom.

Vďaka získanému voľnému času mohla aj viac cvičiť a dnes má vraj postavu krajšiu ako pred pôrodom. Napriek tomu sa stále cíti najlepšie, keď trávi čas so svojou dcérou. Dokazuje to aj milá fotka na jej Instagrame, kde kráčajú parkom ruka v ruke.

Zdroj: Dnes24.sk