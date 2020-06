15. jún 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Žena vysúdila 56-tisíc eur za popáleniny od čaju

Zalievate si čaj do skleneného pohára? V Írsku sa vám to môže vypomstiť, ako sa to stalo aj Eve Čekanovej. Posedenie pri čaji sa skončilo nehodou a ona vysúdila tučné odškodné.

Foto: . TASR / Zdroj: TASR

Je to príbeh ako z amerických filmov, kde sa ľudia zvyknú súdiť aj v naoko úplne absurdných prípadoch. Slovenka Eva Čekanová žijúca v írskom Dubline si kúpila nový sklenený pohár. Keďže bola zvyknutná ešte z rodičovského domu zalievať si čaj do skla, nepripadalo jej to nebezpečné. Skončilo to však veľmi nešťastne a Eva má jazvy na celý život.

Čajová explózia

Eva si svoj nový sklenený pohár kúpila v obchodnom dome Dunnes Stores v Dubline. Priniesla si ho domov a tešila sa, ako si do neho zaleje čaj. „Robila som si čaj presne tak, ako miliónkrát pred tým a bolo to v poriadku. Voda nebola vriaca,“ cituje jej slová írsky portál irishtimes.com.

A v tom sa to stalo – pohár pri kontakte s horúcou vodou praskol a rozletel sa. Horúca tekutina zasiahla jej nohy a Eva utrpela vážne popáleniny, po ktorých jej zostanú jazvy na celý život.

Slovenka bola šokovaná a pobúrená. Obchodný dom zažalovala s tým, že na pohári nebolo žiadne varovanie, že nie je vhodný na horúce nápoje. Súd napokon uznal jej argumenty a prisúdil jej odškodné viac ako 56-tisíc eur.

Kultúrne rozdiely

Sudca zdôvodnil rozsudok spôsobom, ktorý by zrejme na Slovensku vyvolal vášne časti verejnosti. Uznal, že pohár nebol zo špeciálneho skla vhodného na prípravu horúceho nápoja a Eva to mohla predvídať. Preto jej prisúdil 25-percentý podiel viny. Hlavnú zodpovednosť však nesie predajca.

„Robiť si čaj do skla nie je v Írsku zvykom, ale je to bežné v iných častiach EÚ. Nemôžeme sa viac spoliehať na írske kultúrne istoty. Obchodný dom mal predpokladať, že v Írsku žijú aj ľudia z iných krajín, ktorí si zalievajú čas do sklenených pohárov,“ cituje portál súdne zdôvodnenie.

Obchodný dom sa na súde bránil, že celá udalosť sa musela stať inak. Trval na tom, že na pohári bolo varovanie pred použitím horúcej vody, ktoré Slovenka ignorovala. Súd sa však priklonil na stranu poškodenej.

Ilustračný obrázok

Zdroj: Dnes24.sk