6. október 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Témy interrupcií a LGBTI sa nezbavíme. Poľsko pokúša

Varšava verbuje okolité krajiny, aby spoločne prijali anti-Istanbulský dohovor. Ten má vychádzať z myšlienky ochrany tradičnej rodiny a písali ho aj ultrakonzervatívne skupiny.

Zdroj: TASR/AP

Istanbulský dohovor bol donedávna veľkou témou slovenskej politickej scény. Napokon ho poslanci odmietli a prezidentka Zuzana Čaputová v marci informovala Radu Európy, že ho Slovensko neratifikuje.

Teraz by sa téma opäť mohla vrátiť, ale z opačného uhla. Poľská vláda totiž zaslala slovenskému ministerstvu spravodlivosti ponuku, aby sa krajina pripojila k novému dokumentu, ktorý by sa dal označiť ako anti-Istanbulský dohovor.

Proti LGBTI aj potratom

Portál Balkaninsight priniesol informáciu, že Poľsko by rado vytvorilo nový blok krajín s konzervatívnym pohľadom na svet, ktorých by spojil nový medzinárodný dohovor o rodine.

„Predstavitelia dvoch ultrakonzerva­tívnych poľských skupín potvrdili, že členovia slovenskej a maďarskej vlády prijali so záujmom poľský návrh dohovoru o rodine, ktorý ultrakozervatívci pomohli pripraviť,“ uvádza portál.

Dohovor o rodine by mal nahradiť Istanbulský dohovor, ktorého hlavným cieľom bolo potláčať násilie na ženách a deťoch. Táto téma by mala zostať zachovaná, ale bez zmienky o rodovej rovnosti. Prioritou má byť konzervatívny pohľad na tradičnú rodinu.

„Napríklad, signatárske štáty by mali vyhlásiť, že neuznávajú právne následky manželstiev párov rovnakého pohlavia… trestne postihujú ilegálne vykonané interrupcie… a nijakým spôsobom neznižujú plodnosť či nekomplikujú rodinám možnosti mať deti.“

Podľa Balkaninsight by tieto nejasné formulácie mohli byť interpretované tak, že by viedli k obmedzovaniu legálneho prerušenia tehotenstva. Zatiaľ však neexistuje žiadny konkrétny text, iba predstava, ako by mohol vyzerať.

Slovensko ponuku potvrdilo

Portál prináša vyjadrenie poľského ministerstva spravodlivosti, ktoré potvrdilo zaslanie ponuky na spoluprácu pri príprave nového dohovoru o rodine viacerým európskym štátom. České, slovenské a slovinské ministerstvá spravodlivosti takúto ponuku pre Balkaninsight potvrdili.

„Môžeme potvrdiť, že sme obdržali list z poľského ministerstva spravodlivosti. Navrhuje v ňom vytvorenie multilaterálneho dohovoru o ochrane rodiny, detí a boji proti násiliu,“ cituje portál slovenské ministerstvo spravodlivosti.

Rezort Márie Kolíkovej však nepriblížil, čo si o poľskej iniciatíve myslí a či sa stane predmetom koaličného rokovania.

Podobne sa vyjadrili aj Česi. Slovinci však zareagovali odmietavo: „Slovinská ministerka spravodlivosti Lilijana Kozlovic nevidí dôvod na takúto iniciatívu, keďže Istanbulský dohovor už tieto témy pokrýva.“

Zdroj: Dnes24.sk